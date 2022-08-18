Клуб "Valge Hobu" собирает деньги на покупку протеза для украинского солдата

Накануне Дня восстановления независимости члены клуба "Valge Hobu" собрались в ресторане хутора "Lammas ja Roos" на благотворительный ужин с украинскими блюдами в меню и под звуки украинской народной музыки. Доходы от ужина пойдут солдату, проживающему в украинском городе-побратиме Йыхви Липовце, который потерял ногу в бою и нуждается в протезе для ее замены.

Из расположенного вблизи Ийзаку хуторского ресторана связались с главой липовецкой общины и городским руководителем внешних связей Липовца Николаем Обарой и раненым военнослужащим ВВС Украины Иваном Лавриком, получившим тяжелое ранение в бою под Херсоном.

Надеются помочь встать на ноги

Представитель клуба "Valge Hobu" Калев Наур через телемост поблагодарил украинского солдата за мужество. "На наш благотворительный ужин собралось около 40 человек. Мы хотим, чтобы вы поскорее встали на ноги, и надеемся, что сможем вам в этом помочь", - обратился он к Ивану Лаврику.

- Мы гордимся героизмом украинских солдат и постараемся своими небольшими делами придать веры и силы украинскому народу для противостояния российскому агрессору, - добавил Наур.

Организовать телемост и концерт помогла Ассоциация украинских организаций Эстонии. Ее руководитель Владимир Паламарь также присутствовал на благотворительном ужине, признавшись членам клуба, что ему и радостно, и грустно одновременно.