Действующий в Йыхви мужской клуб, которому в этом году исполнилось четверть века, отметил свой юбилей благотворительным ужином с целью поддержки украинского солдата, с которым можно было пообщаться посредством телемоста.
Клуб "Valge Hobu" собирает деньги на покупку протеза для украинского солдата
Накануне Дня восстановления независимости члены клуба "Valge Hobu" собрались в ресторане хутора "Lammas ja Roos" на благотворительный ужин с украинскими блюдами в меню и под звуки украинской народной музыки. Доходы от ужина пойдут солдату, проживающему в украинском городе-побратиме Йыхви Липовце, который потерял ногу в бою и нуждается в протезе для ее замены.
Из расположенного вблизи Ийзаку хуторского ресторана связались с главой липовецкой общины и городским руководителем внешних связей Липовца Николаем Обарой и раненым военнослужащим ВВС Украины Иваном Лавриком, получившим тяжелое ранение в бою под Херсоном.
Надеются помочь встать на ноги
Представитель клуба "Valge Hobu" Калев Наур через телемост поблагодарил украинского солдата за мужество. "На наш благотворительный ужин собралось около 40 человек. Мы хотим, чтобы вы поскорее встали на ноги, и надеемся, что сможем вам в этом помочь", - обратился он к Ивану Лаврику.
- Мы гордимся героизмом украинских солдат и постараемся своими небольшими делами придать веры и силы украинскому народу для противостояния российскому агрессору, - добавил Наур.
Организовать телемост и концерт помогла Ассоциация украинских организаций Эстонии. Ее руководитель Владимир Паламарь также присутствовал на благотворительном ужине, признавшись членам клуба, что ему и радостно, и грустно одновременно.
- Я рад, что вокруг меня так много добрых друзей, которые всем сердцем помогают нам. Но я плачу из-за тех ужасов, которые каждый день происходят в моей родной стране. Но жизнь продолжается, и мои друзья, которые сейчас на фронте, говорят: "Вам не надо плакать о нас, а надо гордиться, что мы живы, что мы боремся за вас и нашу родину!". Поэтому я хотел бы, чтобы вы почувствовали гордость за мой мужественный народ, который сейчас защищает также вас и европейские ценности.
Сбор средств продолжится
Клуб собрал благотворительным ужином почти 1400 евро. К этому добавятся почти 500 евро, которые были пожертвованы Бреклумским приходом - немецким дружественным приходом Ийзакуского прихода.
- Немцы посетили хутор "Lammas ja Roos" перед нашим благотворительным ужином, и хозяин хутора Яак Арм сказал, что денег с них он не возьмет, пусть лучше пожертвуют деньги в поддержку украинцев. Мы продолжим собирать деньги, потому что протез стоит почти десять тысяч евро. Желающие помочь могут присоединиться к сбору средств и связаться с нами, - сказал Калев Наур.
Ранней весной клуб "Valge Hobu" организовал среди своих членов сбор средств на покупку микроавтобуса и отправки на нем гуманитарной помощи в город-побратим Йыхви Липовец, которая, в свою очередь, была куплена на деньги, выделенные Йыхвиским волостным управлением.