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Кайса Пукк: "Для организации идеального мероприятия на самом деле требуется только одно: подходящие люди"

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Кайса Пукк: "Для организации идеального мероприятия на самом деле требуется только одно: подходящие люди"
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"Моя самая большая благодарность, это когда во время мероприятия чувствую, что наворачиваются слезы и перехватывает горло. Это очень-очень наполняет чашу моей благодарности", - говорит руководитель сферы культуры Тойлаской волости Кайса Пукк.
"Моя самая большая благодарность, это когда во время мероприятия чувствую, что наворачиваются слезы и перехватывает горло. Это очень-очень наполняет чашу моей благодарности", - говорит руководитель сферы культуры Тойлаской волости Кайса Пукк. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Руководитель по культуре Тойлаской волости Кайса Пукк вместе с добрыми партнерами начинает новые мероприятия, но не забывает и о традиционных. Ближайшие выходные хорошо иллюстрируют это: 26-й променад Оруского парка предварят новые мероприятия "Вечерняя красота в Оруском парке" и Тойлаский фестиваль улицы Пикк. "У меня спрашивали, не слишком ли много событий. Я бы сказала, что нет. Как поется в песне "Me lähme rukist lõikama" ("Мы идем жать рожь"): каждый находит свое, а нерадивый упускает", - говорит она.

- Этим летом произошел безумный культурный взрыв. Чем это объяснить?

- Ковидом, конечно. Многое было отменено, многое отложено. Все хотят что-то делать. Сегодня у нас ситуация, когда мы можем выбирать, и винить можно только лень, если вообще никуда не выберемся. Если вы посмотрите на культурный календарь, то увидите, что многие мероприятия организуются не самой Тойлаской волостью, а партнерами.

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