Кайса Пукк: "Для организации идеального мероприятия на самом деле требуется только одно: подходящие люди"

"Моя самая большая благодарность, это когда во время мероприятия чувствую, что наворачиваются слезы и перехватывает горло. Это очень-очень наполняет чашу моей благодарности", - говорит руководитель сферы культуры Тойлаской волости Кайса Пукк.

Руководитель по культуре Тойлаской волости Кайса Пукк вместе с добрыми партнерами начинает новые мероприятия, но не забывает и о традиционных. Ближайшие выходные хорошо иллюстрируют это: 26-й променад Оруского парка предварят новые мероприятия "Вечерняя красота в Оруском парке" и Тойлаский фестиваль улицы Пикк. "У меня спрашивали, не слишком ли много событий. Я бы сказала, что нет. Как поется в песне "Me lähme rukist lõikama" ("Мы идем жать рожь"): каждый находит свое, а нерадивый упускает", - говорит она.