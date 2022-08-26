Заседание Нарвского горсобрания 25 августа прошло почти исключительно на эстонском, а не русском языке, что не было привычно.
Нарвских депутатов заставили говорить на эстонском
Проведение заседания на государственном языке потребовало больших усилий и буквально силовых организаторских мер со стороны председателя Владимира Жаворонкова.
- Я не русофооб, - с улыбкой оправдывался он в перерыве заседания, имея в виду, что лишь соблюдал требование Закона об организации работы местного самоуправления.
За ходом того заседания наблюдали прямо в зале два инспектора Языкового департамента Эстонии, вносившие пометки в свои блокноты. Кроме этого, председательствующий Жаворонков посадил рядом с собой переводчицу - на те случаи, когда депутаты, не говорящие по-эстонски, будут выступать на русском. Переводчице, действительно, пришлось поработать.
Такое повышенное внимание к государственному языку в Нарвском горсобрании стали уделять после того, как 15 августа зампредседателя Наталия Умарова провела все заседание исключительно на русском. Это происходило на глазах всей Эстонии и перед объективами множества камер, когда нарвские депутаты безуспешно пытались сами решить судьбу красных памятников.