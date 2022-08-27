Чиновник правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления Тимофей Корепов регулярно отправляет предписания владельцам заброшенных недвижимостей. Денежные взыскания за бездеятельность платят, но самые старые "дома-монстры" продолжают портить лицо города.
ДОМА-МОНСТРЫ ⟩ Кохтла-ярвеские недострои по-прежнему ждут сноса
По словам Корепова, все чаще приходится прибегать к привлечению судебного исполнителя.
- Если владельцы недвижимости не реагируют на предписания, обращаемся к судебным исполнителям - это помогает, штрафы оплачивают, - констатирует он. - Но моя главная цель - не пополнить городской бюджет, а чтобы хозяева что-то делали со своей недвижимостью, которая портит вид города. А порой и создает опасность. Один из таких домов в Ярвеской части Кохтла-Ярве - деревянный дом по Ярвекюла теэ, около здания, в которое временно переехала Кесклиннаская основная школа. Там все заросло. В прошлом году случился пожар. Восстановлению строение не подлежит. Владелец живет в другом уезде, с трудом нашел его контакты и отправил предписание об уборке остатков дома, прикрепив заключение пожарной инспекции и специалиста по строительств. Требуем также благоустройства участка. К сожалению, ответа нет, поэтому передал документы судебному исполнителю.
Соседи очень ждут решительных действий со стороны властей.
- Неприятно лицезреть такую картину рядом с учебным заведением, - считает завуч Кесклиннаской школы Анна Барановская. - Это неэстетично. Бывает, что проходящие мимо люди подкидывают туда мусор, и это усугубляет ситуацию. Дети в сгоревший дом тоже иногда лазают. Во время учебного дня школа закрыта, но до уроков или после ведь не уследить... Поэтому хотелось бы, чтобы порядок здесь навели как можно скорее.
Корепов добавил, что если владелец не отреагирует, городские власти найдут средства для сноса и уборки, а счет выставят хозяину и востребуют, даже если придется дойти до суда. К сожалению, это не быстрый процесс, с деньгами в бюджете тоже туго. "Немного подождем, но тянуть не будем", - пообещал он.
На Ару и Паргитагузе готовят к сносу
Недострой по улице Ару, 1 принадлежит местной фирме "Ekovir", по улице Паргитагузе, 7 - "N&V". Владельцы недвижимости после вмешательства судебного исполнителя неоднократно платили городу принудительные деньги за бездействие от 1 до 4 тысяч евро, но единственное, что изменилось - закрыли нижние окна и регулярно скашивают траву вокруг.
Год назад владелец "N&V" Николай Осипенко на вопрос о судьбе обоих вышеназванных недостроев говорил, что действий не было, так как ждали результата строительной экспертизы, которая должна быть готова в сентябре. Тогда он не уточнил, какого года - до сих пор все по-прежнему.
- Крест на этом проекте не поставили, - уверяет Николай Осипенко. - Строительная экспертиза закончена, двигаемся дальше. Сейчас готовим документы для изменения статуса землепользования с жилого на бизнес. Планируем построить здесь объект социального назначения, в котором нуждаются горожане - вам точно понравится. Подробнее раскрыватть бизнес-планы сейчас не хочу - когда представим свой проект городским властям, тогда и поговорим более детально. Надеюсь, уже осенью текущего года.
Экспертизу провели, двигаемся дальше.
Николай Осипенко, владелец "N&V"
Собеседник добавил, что коробки недостроенных зданий снесут, так как строительная экспертиза подтвердила, что, простояв не одно десятилетие под открытым небом, конструкции повреждены и не выдержат нагрузки. Фундаменты можно использовать для новых зданий. Новых предписаний и штрафов обе фирмы в этом году не получали - владельцы рассказали городским чиновникам о своих планах и показали документы, подтверждающие, что процесс идет.
Бывшее общежитие снова хотят продать
Десятки лет пустующий четырехэтажный дом по Ярвекюла теэ, 51 в прошлом году купило ТОО "CBDARST". Новый владелец Александр Кульков намеревался не просто вдохнуть жизнь в заброшенное здание, но и превратить его в самый привлекательный архитектурный объект на городском ландшафте. Увы, все осталось только на словах, до него самого невозможно дозвониться.
Тимофей Корепов сказал, что за год ему даже не удалось встретиться в новым хозяином. Он исчез - не отвечает на письма и звонки.
Тем не менее, около дома скашивают траву, застеклили часть окон и обещают убрать опасные деревья.
"Северному побережью" удалось выяснить, что планам нового хозяина не удалось осуществиться и здание вновь планируют продавать. Учитывая, что прежний владелец искал покупателей почти два десятилетия, трудно рассчитывать на то, что найдется кто-тот еще, готовый возродить этот несчастный дом.
- Продолжу собирать информацию, чтобы обсудить с городскими властями его дальнейшую судьбу, - пообещал чиновник правопорядка.