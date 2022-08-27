ДОМА-МОНСТРЫ ⟩ Кохтла-ярвеские недострои по-прежнему ждут сноса

По словам Корепова, все чаще приходится прибегать к привлечению судебного исполнителя.

- Если владельцы недвижимости не реагируют на предписания, обращаемся к судебным исполнителям - это помогает, штрафы оплачивают, - констатирует он. - Но моя главная цель - не пополнить городской бюджет, а чтобы хозяева что-то делали со своей недвижимостью, которая портит вид города. А порой и создает опасность. Один из таких домов в Ярвеской части Кохтла-Ярве - деревянный дом по Ярвекюла теэ, около здания, в которое временно переехала Кесклиннаская основная школа. Там все заросло. В прошлом году случился пожар. Восстановлению строение не подлежит. Владелец живет в другом уезде, с трудом нашел его контакты и отправил предписание об уборке остатков дома, прикрепив заключение пожарной инспекции и специалиста по строительств. Требуем также благоустройства участка. К сожалению, ответа нет, поэтому передал документы судебному исполнителю.

Соседи очень ждут решительных действий со стороны властей.

- Неприятно лицезреть такую картину рядом с учебным заведением, - считает завуч Кесклиннаской школы Анна Барановская. - Это неэстетично. Бывает, что проходящие мимо люди подкидывают туда мусор, и это усугубляет ситуацию. Дети в сгоревший дом тоже иногда лазают. Во время учебного дня школа закрыта, но до уроков или после ведь не уследить... Поэтому хотелось бы, чтобы порядок здесь навели как можно скорее.