Эрик Гамзеев: В избранном гражданами России местном собрании не слышно эстонской речи

- В нынешнем горсобрании больше нет ни одного эстонца, - обеспокоенно говорит Анник о ситуации в Нарвском горсобрании через 31 год после восстановления независимости Эстонии. К тому же заседания Нарвского горсобрания по-прежнему проходят на русском языке, хотя с момента принятия Закона о языке прошло более 33 лет.

Особенно парадоксально, что чуть ли не все правительства республики десятилетиями твердят о том, как они наращивают присутствие государства в Нарве и во всем Ида-Вирумаа...

В годы после восстановления независимости Эстонии можно было попытаться понять, что для депутатов постарше изучение эстонского языка является непреодолимой проблемой. Однако те люди, которые сейчас находятся в горсобрании Нарвы, а также, например, Силламяэ, где аналогичная ситуация, 33 года назад были молодыми или людьми цветущего среднего возраста!

Ведь в муниципальных собраниях должна быть элита города, т.е. одни из умнейших людей, обладающие широким кругозором и очень хорошей способностью к обучению. Недостаточное знание государственного языка не позволяет им полноценно приобщиться ни к эстонскому правовому пространству, культуре, истории, ни к информационному полю. В такой ситуации сами по себе прорастают зачатки ценностных конфликтов с остальной Эстонией, которые сегодня остро выражаются в вопросе танка и других военных символов. Но депутат с недостаточным знанием эстонского языка также не является качественным представителем своего избирателя.