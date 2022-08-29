Один из хранителей эстонского национального самосознания в Нарве Рейн Анник недавно рассказал "Северному побережью", что в начале 1990-х годов, когда Нарвское горсобрание под всевозможными предлогами сопротивлялось восстановлению независимости Эстонии, эстонская фракция, в которую помимо него входили еще семь депутатов, была сильной противодействующей силой в муниципальном собрании.
Эрик Гамзеев: В избранном гражданами России местном собрании не слышно эстонской речи
- В нынешнем горсобрании больше нет ни одного эстонца, - обеспокоенно говорит Анник о ситуации в Нарвском горсобрании через 31 год после восстановления независимости Эстонии. К тому же заседания Нарвского горсобрания по-прежнему проходят на русском языке, хотя с момента принятия Закона о языке прошло более 33 лет.
Особенно парадоксально, что чуть ли не все правительства республики десятилетиями твердят о том, как они наращивают присутствие государства в Нарве и во всем Ида-Вирумаа...
В годы после восстановления независимости Эстонии можно было попытаться понять, что для депутатов постарше изучение эстонского языка является непреодолимой проблемой. Однако те люди, которые сейчас находятся в горсобрании Нарвы, а также, например, Силламяэ, где аналогичная ситуация, 33 года назад были молодыми или людьми цветущего среднего возраста!
Ведь в муниципальных собраниях должна быть элита города, т.е. одни из умнейших людей, обладающие широким кругозором и очень хорошей способностью к обучению. Недостаточное знание государственного языка не позволяет им полноценно приобщиться ни к эстонскому правовому пространству, культуре, истории, ни к информационному полю. В такой ситуации сами по себе прорастают зачатки ценностных конфликтов с остальной Эстонией, которые сегодня остро выражаются в вопросе танка и других военных символов. Но депутат с недостаточным знанием эстонского языка также не является качественным представителем своего избирателя.
Конечно, можно указать пальцем на брак эстонской системы образования. Однако некоторые депутаты из Нарвы и Силламяэ, которые не могут общаться на эстонском языке, окончили общеобразовательную школу, а некоторые и высшее учебное заведение уже после восстановления независимости Эстонии. Но сами по себе дипломы не заставят говорить по-эстонски или понимать истинную суть битвы при Вынну и на Синимяэских высотах или Письма сорока (открытое письмо сорока представителей эстонской интеллигенции и культуры). Или ассоциировать такие имена, как Яан Кросс, Арво Пярт, Тыну Кальюсте или Рагнар Клаван. Главным должен быть интерес и воля самих этих депутатов быть частью Эстонии в самом широком значении и доносить ценности этого государства до душ и сердец своих избирателей.
Лидеры почти всех основных политических партий Эстонии тоже должны посмотреться в зеркало. Большое количество депутатов, не владеющих эстонским языком, были избраны в городские собрания по избирательным спискам политических партий. Очевидно, лидеры партий знали, что под их знаменами баллотируется много таких людей, которые не годятся в члены местного собрания с точки зрения закона. Но до сих пор никому не было до этого дела. Главное - заполучить голоса.
Тем более странно, что теперь вдруг для членов правительства оказывается как будто большой неожиданностью, что, ого, в Нарвском горсобрании не говорят по-эстонски...
Эстония сейчас входит в число стран, которые хотят воспрепятствовать доступу граждан России в Евросоюз. В то же время граждане России, проживающие в Эстонии, могут участвовать в выборах в местные собрания. Если граждане страны-агрессора принимают участие в выборах, то они неизбежно оказыват влияние на темы выборов.
"Главным должен быть интерес и желание самих депутатов быть частью Эстонии в самом широком значении и доносить ценности этого государства до душ и сердец своих избирателей".
Эрик Гамзеев, главный редактор
Канцлер юстиции Юлле Мадизе отметила, что явка граждан России на выборы в местные горсобрания была очень низкой, оставаясь ниже десяти процентов, поэтому они не оказывают существенного влияния на результат выборов. Но их доля в списках избирателей и в Нарве, и в Силламяэ значительно больше. Политические партии и избирательные союзы, которые хотят получить голоса в этих городах, учитывают интересы этой целевой группы. Иногда даже больше, чем стоило бы, а интересы эстонских граждан, скорее, остаются в тени.
Предоставление негражданам права голоса на местных выборах в середине 1990-х годов было основано на том, что местные органы власти в основном занимаются решением местных коммунальных вопросов. Но на самом деле на местных выборах в городах Ида-Вирумаа русскоязычное образование и русский язык были более крупными темами, чем, например, укрепление эстонского языка и эстонского национального самосознания.
Когда после восстановления независимости Эстонии в городах Ида-Вирумаа появились проэстонские руководители, то и эти города стали сильнее интегрироваться с остальной Эстонией. Этот процесс замедлился во второй половине 1990-х годов, когда помимо граждан Эстонии муниципальные собрания стали избираться также негражданами и власть сменилась.
Не исключено, что немедленное лишение когда-то предоставленного права вызовет новое чрезмерное напряжение в обществе, и сейчас от этого рационально воздержаться. Премьер-министр Кая Каллас недавно заверила, что нынешнее правительство не лишит граждан России права голоса, несмотря на то, что партнер по коалиции партия "Отечество" представила соответствующий проект.
Но, может быть, стоит установить, например, конкретный срок, когда это право исчезнет. Возможно, это побудит тех, кто хотел бы участвовать в местных выборах, выполнить требования для получения гражданства Эстонии. В Европе далеко не все страны разрешают негражданам голосовать на местных выборах. В Эстонии такая возможность является привилегией.
Депутатам Нарвского горсобрания стоило бы понять, что тяжба с государством из-за танка не вернет танк и не поможет улучшить жизнь города. Этот танк увезен потому, что российское руководство, проводящее рашистскую кровавую захватническую политику, само сделало все для того, чтобы эти памятники, ставшие идеологическим оружием, были презираемы во всем демократическом мире. Члены Нарвского горсобрания тоже могли бы терпеливо и убедительно объяснить это своим избирателям, которые все еще скучают по танку.
Как обычно в кризисные времена, Нарва и Ида-Вирумаа сейчас вновь оказались под пристальным вниманием остальной Эстонии. Теперь эту ситуацию следует использовать более плодотворно, чем раньше, чтобы в этом регионе укрепились как экономика, общее благосостояние, так и эстонский язык и эстонский дух. Однако для этого нужна и добрая воля местных собраний.