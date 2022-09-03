Трудовой день директора Кохтла-Ярвеского центра культуры Светланы Коротковой часто начинается рано утром, а заканчивается поздним вечером: жизнь в этом очаге бьет ключом - мероприятий больше, чем дней в году. Утверждает, что от любимой работы не устает - она из тех, кто с радостью спешит на работу утром и возвращается домой тоже счастливой. Повезло или это и есть счастье, которое творишь сам?
ПЕРСОНА ⟩ Директор очага культуры заряжается энергией от людей
- Почему вы выбрали культуру, ведь успешно учились в физико-математическом классе и многие одноклассники стали отличными технарями?
- Мне действительно давались точные науки, и многие удивлялись, почему я не пошла в технический вуз. Не случайно - еще в раннем детстве мечтала стать хореографом. В четыре года отец привел в танцевальный кружок в сомпаский клуб, который тогда назывался "ДК имени Горького". Там было много разных кружков, наш танцевальный вела балерина Любовь Рахумяэ, занималось более ста человек! Около дома была большая сцена.
Костюмы шили родители. Мамы - платья из марли, украшая их невероятно красивыми самодельными цветами, а папы придумывали, как закрепить лампочки для танца червячков... Весело, дружно, вот так и постигала азы искусства.
Ходила и в музыкальную школу, на класс аккордеона. Не закончила - так сложились жизненные обстоятельства.
Очень нравилось петь. Сначала в хоре, которым руководила Нина Никольская, мы участвовали в праздниках песни, которые казались мне чем-то необыкновенным и необъятным! Пела на разных конкурсах и когда встал вопрос о профессии, долго не думала - подала документы в Ленинградский институт культуры на режиссера.
- Престижный вуз, в который всегда был большой конкурс, - поступили с первого раза?
- Да, помог певческий праздник. Одним из творческих заданий нужно было представить свой проект праздника. Вспоминая наши певческие праздники, придумала подобное действо на берегу моря, чем заинтриговала комиссию. Приняли. К слову, парней в группе было больше - девушек туда брали неохотно.
- Училось легко?
- Интересно, весело. Трудно. Но еще больше утвердилась в том, что сделала правильный выбор. Рядом суперинтересные люди - преподаватели и студенты. Бескрайний океан возможностей, мы делали много проектов, постановок, как на небольших, так и на профессиональных площадках.
- После учебы - домой?
- Не сразу. С группой ребят решили поехать на Север, распределили в Архангельск. Шутили: с балтийских берегов во Дворец культуры моряков. Нужно было преподавать драматургию у студентов именитого Северного хора - знаменитый коллектив, много ездил, выступал за границей. Переживала, аж нога подвернулась, когда впервые зашла, но хористы успокоили: "Мы в первый раз, вы в первый, вместе и порепетируем...".
- Идею, которая помогла поступить, удалось воплотить?
- На берегу моря - нет, но, возможно, праздник "Музыка на воде", который проходит в Кохтла-Ярве два года, в определенном смысле и есть воплощение? Пусть и не такой масштабный, но мы продолжаем традицию - кто знает...
Спонтанная идея родила традицию
В прошлом году ранней весной выдался красивый денек, коллега позвала директора прогуляться в парке.
- Солнышко светит, красиво - ощущение настоящего счастья, - рассказывает она. - Приходит мысль: почему не сделать здесь большой музыкальный праздник? Представила, как красиво здесь будет звучать классическая музыка. Тут же позвонила Анатолию Щуре, руководителю Нарвского оркестра, с которым давно сотрудничаем, и поделилась. Он не просто поддержал, восторженно принял: "Давайте!". Как глоток свежего воздуха, и все закрутилось.
Анатолий развил бурную деятельность, да и наша творческая команда не подкачала, придумали множество аттрактивных занятий на весь вечер. Результат - второй год в июле в нашем парке проходит променад-концерт "Музыка на воде", куда собирается едва ли не весь город, даже из других приезжают. Надеюсь, "Музыка на воде" будет продолжаться - возможностей для развития много, идеи есть и у нас, и у партнеров. Может, и на международный уровень замахнемся...
- На Севере хорошо, а дома лучше?
- Все было ново, необычно и интересно, но все равно душа рвалась домой. Когда в Йыхви начали строить Дворец культуры "Октообер", его директор Галина Попова позвала меня туда. Долго не раздумывала, и в 1980-м вернулась - начинала руководителем драмкружка, потом заведующей отделом художественной самодеятельности. Много работала с народными коллективами, затем режиссером Дворца культуры. Был только небольшой перерыв - родился сын и год была в декрете.
- Сорок лет назад работа в сфере культуры отличалась?
- Было много больших корпоративных мероприятий - по два раза в месяц. Для каждого предприятия надо было придумать свой сценарий, подобрать музыку. Интернета не было - переписывали ее с телевизора, радио, магнитофонов. А прежде чем писать сценарий, надо окунуться в ту сферу, для кого создавали праздник. Это большая школа жизни.
Проработала в "Октообере" до середины девяностых, всегда окружали интересные творческие люди. Например, Елена и Станислав Беть, у которых был великолепный танцевальный коллектив, исполнявший танцы разных стран. Прекрасные костюмы, постановки, незабываемое исполнение... Шикарный хор "Heli", под руководством Хельги Сурва, коллектив народного танца Хелью Тори, народный театр, духовой оркестр и другие.
- Отчего же тогда перешли из большого Дворца культуры в маленький клуб "Сомпа"?
- Многие коллеги стали уезжать за границу. Коллективы расформировывались... Настроение было такое, никто не заставлял, но ушла, и даже не в культуру - в горуправление, в отдел капстроительства секретарем. Странное решение с моей стороны, думала - поживу спокойно. Долго не выдержала. Встретилась с завотделом культуры Эне-Эха Урбала, которая очень удивилась - мол, что вы тут делаете? Предложила возглавить "Сомпа". К тому моменту действительно заскучала по прежней творческой жизни, с радостью вернулась туда, где начинала.
- Пришлось засучить рукава?
- Во всех смыслах - и по хозяйственной части, и по творческой. Хотелось оживить клуб - как помнила из детства. Переживала, ведь многие тогда считали, что Сомпа - микрорайон без будущего. В клубе тогда была хорошая фотостудия, ее вел Арво Леэк. Поставив цель оживить очаг культуры, открыли много кружков, проводили молодежные вечера... Народу в Сомпа тогда было много. Здорово помогал директор шахты "Сомпа" Яан Сурва, да и сам приходил на все мероприятия, даже после закрытия шахты.
Мы не верили, что в этом уютном месте нет будущего, и старались. Команда собралась отличная - технический персонал остался, пришла молодежь, я три года работала директором лагеря отдыха в Катазе, сумев собрать прекрасный коллектив, который сделал отдых детей веселым и увлекательным. Некоторые вожатые и в клуб работать пошли.
Короче, огонь мы зажгли: привлекли городской оркестр, тогда им руководил Андрес Каус, и все вечера проходили под живую музыку. Михкель Хальясте проводил вечера для сеньоров. Создали молодежную гостиную и начали писать проекты, что помогало реализовать идеи. Молодежные проекты "Есть альтернатива" собирали молодежь со всего уезда... Хотя в экономическом плане время было сложное - в нашем здании открылись парикмахерская, детский сад.
- В том числе международный молодежный творческий лагерь, участники которого стали звездами, - вокалисты Альфия Камалова, Татьяна Михайлова... Гордитесь?
- Безусловно, эти звездочки зажигались у нас. Там же была и Юрате Кастрицкая - у нас она нашла свою судьбу и осталась. Без всякого пафоса - это настоящая находка не только для центра культуры, но и для города, на все руки мастер. Правда, одну талантливую кохтлаярвеску после этого лагеря увезли в Англию.
О жизни клуба можно написать целую книгу. Многое продолжается до сих пор, хотя, конечно, жителей в Сомпа теперь меньше, а клуб стал филиалом центра культуры после объединения ДК, клубов "Сомпа" и "Кукрузе", галереи "Белый зал" 17 лет назад.
Создают парк на месте бывшей школы
Пять лет назад выпускники бывшей Сомпаской школы №10 встретились, чтобы отметить ее семидесятилетие. Несмотря на то, что физически здания давно не существует, то, что она по-прежнему живет в душах учителей и учеников, доказывает факт: в клубе собралось 230 человек, не только местные жители, но и из других городов страны приехали, и из-за рубежа. Светлана озвучила идею - создать на месте школы сквер, превратив его со временем в место встреч и отдыха.
Люди откликнулись с энтузиазмом, собрали деньги. Энтузиасты расчистили площадку, посадили деревья. Туи растут, установлен памятник, цветочная горка есть, траву вокруг косят - город помогает.
- Наш класс сделал памятную скамейку, - довольна Светлана, - временно ее убрали, поставим, когда другие будут готовы. Все делается на энтузиазме, поэтому процесс продвигается медленно, но вера в то, что мечты станут реальностью, не исчезла. Необходимо составление проекта, на что тоже надо найти средства. В августе планируем снова встречаться, тогда и обсудим, как развивать это место дальше.
- Вы встали во главе этого большого центра?
- Узнала о конкурсе в последний день, ночью написала свое видение развития и принесла в комиссию. Впрочем, других претендентов не было, получила эту должность.
Перед собой ставила одновременно простую и трудную задачу: мероприятия, которые будут проходить, должны быть интересны горожанам. Обещала сохранить все хорошее, что тогда было, например, сильные танцевальные коллективы, но и непременно разнообразить жизнь в центре.
Всегда говорила и сейчас тоже говорю: прежде всего мы должны развивать и культивировать народную культуру. У нас ведь не просто концертный дом, а социальный объект, главная задача - обеспечение интересного досуга горожанам.
Юбилейный год
В текущем году Кохтла-Ярвеский центр культуры отмечает 70-летие. В честь юбилея провели праздник танца на стадионе, выпустили две книги - одну посвятили Эйке Рыымус, которая отдала почти всю жизнь танцу и является почетным гражданином Кохтла-Ярве. В этом году ей исполнилось бы 90 лет. Второе издание - красочный альбом известного мастера авторской куклы Светланы Ветровой "Autori kunstnukud" / "Авторские художественные куклы". Планируют открыть памятный камень возле ледового холла, где в 1938 году состоялся первый Кохтла-Ярвеский праздник песни. В новом сезоне пройдут салонные вечера "По культурным тропам Кохтла-Ярве".
- С тех пор пришлось пережить еще несколько реорганизаций...
- Через несколько лет закрылся клуб "Кукрузе", и Белый зал передали Музею сланца, но нам добавили Вахтраский центр творчества - опустевшее школьное здание. Хлопот и правда много, но в этом и удача - благодаря этому мы легче пережили двухгодичную паузу, пока реконструировали главный дом. Мы и тогда не остановились - проводили больше уличных мероприятий.
- Можете назвать самые удачные с вашей точки зрения проекты за 17 лет?
- Думаю, многие помнят многолетний проект "ВИА Балтика" - в сотрудничестве с народными мастерами и творческими коллективами Эстонии, Литвы и Латвии, Польши состоялось много встреч, приезжали мастера и показывали свое искусство. Мы тоже ездили к соседям. Венецианский фестиваль, проект "Вязаный город", "Парад зонтов", "Творческая аллея", "Сквозь века", фольклорные праздники "Jauram" и "Minjoon" и многое другое. В нашу Рождественскую деревню чуть ли не весь город приходил...
- Иногда новые идеи становятся традицией, а бывает - уходят. Например, летний Венецианский фестиваль - от него остались лишь яркие воспоминания. Не жалко?
- В жизни ведь многое меняется. Более десяти лет у нас проходил международный оперный фестиваль - благодаря этому Кохтла-Ярве прославился далеко за пределами страны, приезжали участники не только из ближних стран, но и из Китая, Азербайджана... К сожалению, традицию прервала сначала пандемия, а теперь война...
Марет Кяйсс несколько лет проводила у нас региональный фестиваль школьных театров - когда дом закрылся на реконструкцию, эстафету подхватил Йыхвиский центр культуры и интересов, не жаль, потому что все продолжается. Также мы начинали работать с обществами народных культур - в Йыхви организовали фестиваль "Творческий котел". Тоже не жаль, у нас появилась новая идея - "фрагменты народных культур".
Венецианский фестиваль получился ярким, отзывы были великолепные. Но мы готовились к реконструкции, было много хлопот с переездом. Потом - обратно. Может, поэтому традиции не случилось.
Для меня главное - не повторяться, всегда хочется сделать лучше, интереснее. А если развития не получается, значит, надо придумывать что-то новое и необыкновенное.
- Более сорока лет в культуре, посещают ли панические мысли: очередная идея воплощена, а что дальше?
- Бывает. Откуда-то мысли все равно появляются. Ведь не одна и ломаю голову. Счастье в том, что мне всю жизнь везет с командой - вокруг креативные, творческие люди: Марет Кяйсс, Тайво Альясте, Катя Минаева, Марина Йоутси, Татьяна Жигадло, Хельги Коплиорг, Юрате Кастрицкая, Марика Сеппар, Юрий Кузин, Марика Ярвепыльд. Креативные технические работники Николай Корнев и Александр Бондаренко нередко выдвигают свои необыкновенные идеи.
Культура держится на энтузиазме и энтузиастах - больших денег здесь, как правило, не заработаешь, несмотря на то, что работа поглощает тебя целиком. Творчество не оставляет свободного времени, ведь ты всегда должен смотреть, что делают другие, успевать шагать в ногу со временем. Придумывать то, что заинтересует людей, а главное - всегда должен быть готов предложить что-то новое, чтобы людям захотелось вновь прийти сюда.
- Население региона и города уменьшается, меньше молодежи, как это влияет на вашу деятельность?
- Пока жаловаться не могу - без людей наш дом не бывает. Скоро объявим новый набор в кружки, посмотрим.
Наши коллективы блистали и в других городах и странах. Кубков и наград - целая стена. Пандемия сильно помешала - танцевать онлайн не каждому по душе. В этом году прекратил существование ансамбль "Радость" - руководитель уехала. Зато "Пять звезд" вырос - почти сотня человек. Но надеюсь, славу танцующего города сохраним, пришли молодые хореографы, которые готовы строить свою историю. Большие надежды на молодого педагога из Украины. Много новых задумок впереди, они уже положены на бумагу и ждут своего развития.
- Как или чем привлечь народ?
- Живое общение важно, особенно для творческих натур, и пандемия это только подтвердила. Вижу, что люди насиделись по домам, теперь с радостью откликаются на все предложения. Играет роль и то, что мы освоили интернет-технологии, постоянно выкладываем информацию о том, что проходило или будет. Больше знают, больше доверяют.
- У директора хватает и хозяйственных забот - о чем сегодня больше болит голова?
- Эти заботы никогда не заканчиваются. Главный дом в порядке - очень благодарна нашей незаметной "армии" - женщинам, благодаря которым он всегда уютный и чистый. В сомпаском клубе внутри много сделано, всегда старались поддерживать. Фасад сейчас кричит о необходимости ремонта. На Вахтра в некоторых кабинетах еще нужен ремонт. Спортивные залы тоже ждут. Всегда найдется что-то такое, что не дает заснуть.
- Горожане иногда сетуют, что в Кохтла-Ярвеском центре культуры мало гастрольных концертов, спектаклей. Это ведь не только зрительский интерес, но и возможность зарабатывать. Вы согласны?
- Нет, у нас бывает достаточно гастрольных мероприятий. Столько, сколько может быть востребовано, стараемся обеспечить разнообразие. Публика наша разборчива. КЯЦК маловат для больших концертов или спектаклей, но мы и не делаем на них ставку - в Йыхви есть прекрасный концертный дом, который предлагает достаточно развлечений такого рода. Мы же видим свою задачу в другом - чтобы наши мероприятия были доступны и работающим, и безработным, и пенсионерам, и детям. Стараемся, чтобы каждый, кто перешагнет порог нашего дома, нашел для себя интересное хобби, порадовался успехам самодеятельных коллективов, узнал что-то новое... С самого начала больше внимания стали уделять массовым мероприятиям на городских площадях, в парках.
Мы не должны соревноваться с концертным домом, но мы хорошие партнеры. У нас задачи другие - поддерживать народную культуру, помогать детям и взрослым интересно проводить свой досуг. И в первую очередь мы думаем об этом.
- Как тогда удается выживать?
- Будем жить! Город во многих инициативах поддерживает, оплачиваются все коммунальные услуги. Но мы и сами зарабатываем тоже - плата не только за аренду, за кружки, даем концерты разных коллективов художественной самодеятельности. Заработанные средства тратим на нужды коллективов - поездки, костюмы. На организацию массовых мероприятий тоже.
- Все уличные мероприятия бесплатные. Почему?
- Потому что жители города - налогоплательщики, за счет которых живет наш центр. Мы обязаны дарить им радость - это мое глубокое убеждение.
- За много лет общения складывается впечатление, что вы всегда на работе. Чем заполняете свой досуг?
- Все время занимаюсь досугом, но для других. И не жалею - когда работа любимая, не бывает рутины, и я не устаю от людей, наоборот, заряжаюсь энергией. Поэтому у меня нет потребности побыть одной - наоборот, не представляю себя без коллег, друзей. Мне легко подняться в выходной и приехать, чтобы обсудить очередную мысль. Прошу прощения у работников центра культуры за то, что порой и их тоже дергаю.
Нечасто, но бывают и свободные дни. Как у любой хозяйки, в первую очередь надо навести порядок в доме. Занимаюсь йогой, люблю природу, ездим к озеру.