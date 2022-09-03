ПЕРСОНА ⟩ Директор очага культуры заряжается энергией от людей

- Интересно, весело. Трудно. Но еще больше утвердилась в том, что сделала правильный выбор. Рядом суперинтересные люди - преподаватели и студенты. Бескрайний океан возможностей, мы делали много проектов, постановок, как на небольших, так и на профессиональных площадках.

- Не сразу. С группой ребят решили поехать на Север, распределили в Архангельск. Шутили: с балтийских берегов во Дворец культуры моряков. Нужно было преподавать драматургию у студентов именитого Северного хора - знаменитый коллектив, много ездил, выступал за границей. Переживала, аж нога подвернулась, когда впервые зашла, но хористы успокоили: "Мы в первый раз, вы в первый, вместе и порепетируем...".

- На берегу моря - нет, но, возможно, праздник "Музыка на воде", который проходит в Кохтла-Ярве два года, в определенном смысле и есть воплощение? Пусть и не такой масштабный, но мы продолжаем традицию - кто знает...

Летний променад-концерт в Народном парке второй год собирает сотни людей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Спонтанная идея родила традицию

В прошлом году ранней весной выдался красивый денек, коллега позвала директора прогуляться в парке.

- Солнышко светит, красиво - ощущение настоящего счастья, - рассказывает она. - Приходит мысль: почему не сделать здесь большой музыкальный праздник? Представила, как красиво здесь будет звучать классическая музыка. Тут же позвонила Анатолию Щуре, руководителю Нарвского оркестра, с которым давно сотрудничаем, и поделилась. Он не просто поддержал, восторженно принял: "Давайте!". Как глоток свежего воздуха, и все закрутилось.

Анатолий развил бурную деятельность, да и наша творческая команда не подкачала, придумали множество аттрактивных занятий на весь вечер. Результат - второй год в июле в нашем парке проходит променад-концерт "Музыка на воде", куда собирается едва ли не весь город, даже из других приезжают. Надеюсь, "Музыка на воде" будет продолжаться - возможностей для развития много, идеи есть и у нас, и у партнеров. Может, и на международный уровень замахнемся...