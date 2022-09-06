В Кохтла-Ярве стартовал второй этап приема заявок на конкурс инноваций, предложений ждут до 19 сентября. Призовой фонд составляет 20 тысяч евро.
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Кохтла-Ярве вновь собирает умные решения для развития города
Кохтла-Ярве вновь собирает умные решения для развития города
Инновационный фонд "Умного города" был создан научным парком "Технополь" в сотрудничестве с Таллинном и Кохтла-Ярве в 2020 году. Это возможность протестировать смелые инновационные идеи в городской среде при поддержке самоуправления.