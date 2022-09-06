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Кохтла-Ярве вновь собирает умные решения для развития города

Ирина Кивисельг
, журналист
Кохтла-Ярве вновь собирает умные решения для развития города
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Первый пешеходный переход нового поколения планируют оборудовать на въезде в Кохтла-Ярве.
Первый пешеходный переход нового поколения планируют оборудовать на въезде в Кохтла-Ярве. Фото: Aleksandr Kurnossov

В Кохтла-Ярве стартовал второй этап приема заявок на конкурс инноваций, предложений ждут до 19 сентября. Призовой фонд составляет 20 тысяч евро.

Инновационный фонд "Умного города" был создан научным парком "Технополь" в сотрудничестве с Таллинном и Кохтла-Ярве в 2020 году. Это возможность протестировать смелые инновационные идеи в городской среде при поддержке самоуправления.

Кохтла-Ярве выбрал три пилотных проекта, один уже реализован: "Fusebox" параллельно с компанией "Calidity" установил солнечные панели на стене детсада "Каруке", что позволило улучшить систему вентиляции в "Каруке", уменьшив расходы на электричество примерно на 20 процентов.

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