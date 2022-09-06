Кохтла-Ярве вновь собирает умные решения для развития города

Инновационный фонд "Умного города" был создан научным парком "Технополь" в сотрудничестве с Таллинном и Кохтла-Ярве в 2020 году. Это возможность протестировать смелые инновационные идеи в городской среде при поддержке самоуправления.

Кохтла-Ярве выбрал три пилотных проекта, один уже реализован: "Fusebox" параллельно с компанией "Calidity" установил солнечные панели на стене детсада "Каруке", что позволило улучшить систему вентиляции в "Каруке", уменьшив расходы на электричество примерно на 20 процентов.