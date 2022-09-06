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AHTMEFEST ⟩ Дождь не испортил ахтмесцам праздник

Ирина Кивисельг
, журналист
Дождь не испортил ахтмесцам праздник
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Молодежь с восторгом встречала Стефана, победителя конкурса "Eesti laul", и долго не отпускала его после.
Молодежь с восторгом встречала Стефана, победителя конкурса "Eesti laul", и долго не отпускала его после. Фото: JURATE KASTRITSKAJA

В субботу состоялось торжественное открытие новой площади Ахтме. Все мероприятия, длившиеся более семи часов в разных зонах самой большой городской площади в Ида-Вирумаа, были востребованы.

Начало осени по-эстонски - то нещадно жарит солнце, то набегает тучка и дует холодный ветер, то льет дождик. Но все эти перепады не влияли на настроение горожан - хватало зрителей на концертах, участников на различных мастер-классах, флешмобах, а в конце дня молодежь с радостью зажигала на дискотеке. Детвора вдоволь напрыгалась на батутах - эти развлечения также были бесплатными.

Очень тепло встречала публика гостей: не жалели аплодисментов Алике Миловой, которая пела целый час днем, а вечером подтанцовывали Стефану, которого долго не отпускали и после концерта - популярный певец раздавал автографы желающим.

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