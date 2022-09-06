В субботу состоялось торжественное открытие новой площади Ахтме. Все мероприятия, длившиеся более семи часов в разных зонах самой большой городской площади в Ида-Вирумаа, были востребованы.
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AHTMEFEST ⟩ Дождь не испортил ахтмесцам праздник
Дождь не испортил ахтмесцам праздник
Начало осени по-эстонски - то нещадно жарит солнце, то набегает тучка и дует холодный ветер, то льет дождик. Но все эти перепады не влияли на настроение горожан - хватало зрителей на концертах, участников на различных мастер-классах, флешмобах, а в конце дня молодежь с радостью зажигала на дискотеке. Детвора вдоволь напрыгалась на батутах - эти развлечения также были бесплатными.
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