Головокружительное путешествие с уникальным клоунским театром

В конце июля спектакль "Королевского жирафа" "Кабаре" собрал в "Vaba Lava" аншлаг и получил множество восторженных откликов. Скоро новая встреча с уникальным клоунским театром, который представит одну из любимых постановок - "Мистерия". Эта пронзительная и глубоко духовная история, соединяющая в себе разные жанры и стили клоунады, пантомимы и танца, рассказывает зрителю о ярких и драматичных моментах в жизни и судьбе человека, несет в себе самые разные эмоции и переживания и заставляет хотя бы на мгновение подумать о том, как прекрасен мир, в котором мы живем, о том, что мы все разные, но можем прекрасно понимать друг друга.