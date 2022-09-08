Создатели театра "Королевский жираф" ("Giraffe Royal") Лариса Лебедева и Станислав Варкки продолжают отмечать 35-й сезон на профессиональной сцене: в пятницу, 16 сентября в 19.00 в нарвском театральном центре "Vaba Lava" покажут спектакль "Мистерия".
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Головокружительное путешествие с уникальным клоунским театром
Головокружительное путешествие с уникальным клоунским театром
В конце июля спектакль "Королевского жирафа" "Кабаре" собрал в "Vaba Lava" аншлаг и получил множество восторженных откликов. Скоро новая встреча с уникальным клоунским театром, который представит одну из любимых постановок - "Мистерия". Эта пронзительная и глубоко духовная история, соединяющая в себе разные жанры и стили клоунады, пантомимы и танца, рассказывает зрителю о ярких и драматичных моментах в жизни и судьбе человека, несет в себе самые разные эмоции и переживания и заставляет хотя бы на мгновение подумать о том, как прекрасен мир, в котором мы живем, о том, что мы все разные, но можем прекрасно понимать друг друга.
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