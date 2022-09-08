Чт, 8.09.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Головокружительное путешествие с уникальным клоунским театром

Ирина Кивисельг
, журналист
Головокружительное путешествие с уникальным клоунским театром
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
"Мистерия" - пронзительная история, которую расскажут без слов уникальные клоуны.
"Мистерия" - пронзительная история, которую расскажут без слов уникальные клоуны. Фото: Irina Kivimäe

Создатели театра "Королевский жираф" ("Giraffe Royal") Лариса Лебедева и Станислав Варкки продолжают отмечать 35-й сезон на профессиональной сцене: в пятницу, 16 сентября в 19.00 в нарвском театральном центре "Vaba Lava" покажут спектакль "Мистерия".

В конце июля спектакль "Королевского жирафа" "Кабаре" собрал в "Vaba Lava" аншлаг и получил множество восторженных откликов. Скоро новая встреча с уникальным клоунским театром, который представит одну из любимых постановок - "Мистерия". Эта пронзительная и глубоко духовная история, соединяющая в себе разные жанры и стили клоунады, пантомимы и танца, рассказывает зрителю о ярких и драматичных моментах в жизни и судьбе человека, несет в себе самые разные эмоции и переживания и заставляет хотя бы на мгновение подумать о том, как прекрасен мир, в котором мы живем, о том, что мы все разные, но можем прекрасно понимать друг друга.

Мистерия - это сложный формат, уходящий историей в глубокую древность, когда театр был пространством, в котором люди общались с миром богов. "Когда разум в бессилии отступает и дремлющая в нас сила восприятия жадно считывает символы, скрытые завораживающими картинками. Это головокружительное путешествие по стихиям и мирам карнавала, вечер в теплой романтической, а иногда горячей или космической атмосфере", - рассуждают артисты.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх