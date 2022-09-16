У чиновников Нарвской горуправы вызывает обеспокоенность партнерство с коммунально-строительной компанией "N&V", с которой у приграничного города целый ряд договоров. Накопившая солидный налоговый долг перед государством "N&V" продала свои чистые активы фирме-дублеру, тоже связанной с бизнес-семьей Николая Осипенко.
В Нарве копятся вопросы к строителю улиц Тулевику, Мальми и Линда
Коммерческое товарищество "Ekonv Grupp" приобрело ту часть бизнеса "N&V", что касается ремонта, строительства, обслуживания дорог и зеленых зон, а также проектирования и асфальтирования - практически все, что приносит доход по преимущественно бюджетным контрактам. Новоучрежденная компания объявила себя исполнителем договоров, под которыми ранее подписалась "N&V".
Репутация самой "N&V" запятнана налоговыми долгами и претензиями со стороны заказчиков-самоуправлений, о чем "Северное побережье" писало подробно в июле и августе.
Спустя месяц после появления "Ekonv Grupp" на горизонте Нарвская горуправа столкнулась с невыполнением работ по ряду местных объектов, которыми должна бы заниматься "N&V". Департамент городского хозяйства отправил обеим сестринским компаниям пачку предупреждений о том, что во второй половине сентября наступят сроки, когда придется выписывать штрафы за неисполнение договоров. Например, не выполняется полностью уход за средствами регулирования дорожного движения в Нарве, чем "N&V" обязалась заниматься в 2021-2023 годах.
Должны Нарве три новых улицы
Большие ожидания от фирм, связанных с Николаем Осипенко, есть у Нарвы в отношении строительства дорог: "N&V" в прошлом году выиграла тендеры суммарной стоимостью полтора миллиона евро на перестройку улиц Тулевику, Мальми, Линда, ведущих к погранично-таможенному пункту. Срок исполнения этих договоров истек еще в первой половине лета, но все три улицы по-прежнему стоят перекрытыми для движения, что создает массу неудобств горожанам. Дорожное покрытие везде снято до основания, и нарвитян беспокоит неактивность строителей, тогда как на носу - осенняя непогода и зима.
В Нарвском департаменте городского хозяйства старший специалист по дорогам Тоомас Мяги старается успокаивать, что пока нет оснований для тревоги насчет улиц Тулевику, Мальми и Линда. По его рассказу, при строительстве улицы Мальми возникла - и на этой неделе окончательно решена - крайне сложная проблема с очень старыми газовыми трубами. Были и другие непредвиденные проблемы, что нормально для любого строительства. Теперь строители якобы уже готовы начать делать новое основание для улицы Мальми.
Меньше всего проблем возникало, по словам Мяги, при строительстве улицы Тулевику. Но, правда, там были трудности с утверждением временной схемы движения грузовиков к таможенному пункту.
"N&V" передает дела
Как заверил Тоомас Мяги, к нему не поступало никакой официальной информации о том, что исполнитель этих дорожно-строительных работ поменяется. Нарвский департамент городского хозяйства по-прежнему рассчитывает на "N&V", и у подрядчика якобы имеется план закончить с тремя улицами к концу октября.
- У нас в плане, что к этому сроку мы сможем запустить эти улицы в таком виде, что по ним можно будет ехать, - сказал Мяги "Северному побережью", несколько раз за разговор подчеркнув, что никто даже не пытался продлить до 2023 года срок строительства приграничных улиц Тулевику, Мальми, Линда.
Мяги признал, что слышал эти разговоры про то, что "N&V" якобы готова отправиться под банкротство, но все же именно эта фирма пока выполняет работы - и другого не дано. "Даже разговоров генподрядчик не заводит о том, что у них что-то будет происходить", - заметил старший городской специалист по дорогам.
Член правления ТОО "Ekonv Grupp" Евгений Макаров сказал "Северному побережью", что поскольку их фирме передана большая часть бизнеса "N&V", то будут переданы и договоры о строительстве нарвских улиц.
- Все это пока что в стадии передачи, и пока сложно сказать, юридически кто занимается стройкой этих объектов, - комментирует Макаров. - В любом случае, кто бы ни строил - сроки будут соблюдены, - успокоил он.