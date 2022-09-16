В Нарве копятся вопросы к строителю улиц Тулевику, Мальми и Линда

В Нарвском департаменте городского хозяйства старший специалист по дорогам Тоомас Мяги старается успокаивать, что пока нет оснований для тревоги насчет улиц Тулевику, Мальми и Линда. По его рассказу, при строительстве улицы Мальми возникла - и на этой неделе окончательно решена - крайне сложная проблема с очень старыми газовыми трубами. Были и другие непредвиденные проблемы, что нормально для любого строительства. Теперь строители якобы уже готовы начать делать новое основание для улицы Мальми.

Меньше всего проблем возникало, по словам Мяги, при строительстве улицы Тулевику. Но, правда, там были трудности с утверждением временной схемы движения грузовиков к таможенному пункту.

"N&V" передает дела

Как заверил Тоомас Мяги, к нему не поступало никакой официальной информации о том, что исполнитель этих дорожно-строительных работ поменяется. Нарвский департамент городского хозяйства по-прежнему рассчитывает на "N&V", и у подрядчика якобы имеется план закончить с тремя улицами к концу октября.

- У нас в плане, что к этому сроку мы сможем запустить эти улицы в таком виде, что по ним можно будет ехать, - сказал Мяги "Северному побережью", несколько раз за разговор подчеркнув, что никто даже не пытался продлить до 2023 года срок строительства приграничных улиц Тулевику, Мальми, Линда.

Мяги признал, что слышал эти разговоры про то, что "N&V" якобы готова отправиться под банкротство, но все же именно эта фирма пока выполняет работы - и другого не дано. "Даже разговоров генподрядчик не заводит о том, что у них что-то будет происходить", - заметил старший городской специалист по дорогам.

Член правления ТОО "Ekonv Grupp" Евгений Макаров сказал "Северному побережью", что поскольку их фирме передана большая часть бизнеса "N&V", то будут переданы и договоры о строительстве нарвских улиц.