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Молодая нарвитянка погибла, допустив роковую ошибку при разжигании биокамина

Северное побережье
Молодая нарвитянка погибла, допустив роковую ошибку при разжигании биокамина
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Смерть молодой нарвитянки в результате несчастного случая в многоквартирном доме на улице Сепа взволновала всю Нарву.
Смерть молодой нарвитянки в результате несчастного случая в многоквартирном доме на улице Сепа взволновала всю Нарву. Фото: "Нарвская газета"

Работавшая специалистом по уходу за больными 22-летняя Яна умерла в больнице из-за несовместимых с жизнью ожогов, которые она получила, пытаясь разжечь биокамин у себя дома. "Нарвская газета" подробно написала об этой трагедии.

По рассказу супруга Яны - Сергея, 6 сентября ничто не предвещало беды: Яна уложила спать их пятилетнего ребенка и в отсутствие мужа дома решила самостоятельно влить горючую жидкость в домашний биокамин. Сергей вернулся домой, когда там уже были спасатели.

"Северное побережье" ранее вкратце писало об этом происшествии, зафиксированном в ежедневной сводке спасателей.

Взрыв в биокамине нанес молодой женщине тяжелые ожоги.
Взрыв в биокамине нанес молодой женщине тяжелые ожоги. Фото: Спасательный департамент

Причиной трагедии стал обычный биокамин, как пишет "Нарвская газета" со ссылкой на Сергея. "Мы его купили года четыре назад и довольно часто пользовались, особенно осенью, когда по вечерам прохладно, он был такой экономичный: и горит красиво, и тепло. И за все эти четыре года Яна ни разу к камину и близко не подошла, я всегда сам его включал. В тот вечер он тихонько горел, и Яна, видимо, из канистры решила подлить жидкости, как в кастрюлю водички подливают. Бедная девочка, эта канистра у нее прямо в руках и взорвалась".

От взрыва вспыхнул диван и выгорела вся комната. К счастью, соседи среагировали быстро: вызвали спасателей, а пока они ехали, сами потушили пожар.

Спавший в соседней комнате ребенок не пострадал.

Как установил Спасательный департамент, причиной взрыва стало неправильное использование биокамина. По инструкции, если топливной жидкости в топливном баке недостаточно, огонь нужно вначале потушить, подождать не менее 15 минут, пока бак полностью остынет, и только потом заливать в него жидкость. Яна, как выяснили спасатели, попыталась подлить легковоспламеняющуюся топливную жидкость в уже горящий камин, при этом мгновенно образовались легковоспламеняющиеся пары этанола, что и привело к взрыву.

Как рассказали "Нарвской газете" в Спасательном департаменте, это первый в их практике несчастный случай, произошедший из-за биокамина.

Яну сразу же увезли в Нарвскую больницу в критическом состоянии. "Когда она поступила, наши специалисты экстренно провели консилиум с врачами ожогового центра в Таллинне, обсудили с ними стратегию и тактику дальнейших действий. Но, к огромному сожалению, 90 процентов ожогов означают, что человек обречен. Супруг звонил мне и другим нашим врачам, требовал перевезти жену на лечение в ожоговый центр в Таллинне, но, увы, это не имело смысла", - рассказал "Нарвской газете" главврач больницы Олев Силланд.

Подробнее - в статье на сайте "Нарвской газеты".

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