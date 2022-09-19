"Они как-то справятся сами": Яна Тоом больше не хочет собирать голоса для Центристской партии в Ида-Вирумаа

Депутат Европарламента и вице-председатель Центристской партии Эстонии Яна Тоом подтвердила информацию о том, что уже звучала идея снова выдвинуть ее кандидатом от Центристской партии в Ида-Вирумаа на предстоящих в марте выборах в Рийгикогу. На парламентских выборах в 2019 году Тоом выступила на северо-востоке максимально успешно, набрав голосов (6195) в разы больше, чем кто-либо еще в Ида-Вирумаа.

- Но я к этому совершенно не готова, - отрицает она свое новое выдвижение на северо-востоке. - Я думаю, что они (центристы Ида-Вирумаа) как-то справятся сами, там есть люди с амбициями.

С Михаилом Стальнухиным, кого Центристская партия недавно исключила из своих рядов за скандальные высказывания, у Тоом были крайне напряженные отношения, если не сказать - плохие, но Стальнухин все же совсем не был, по заверению Тоом, препятствием, чтобы она снова выдвигалась в одном с ним региональном списке.

Как объясняет Тоом свой отказ, ей было бы очень тяжело "тянуть" целый партийный округ, при этом работая также в Брюсселе. "Я делала это несколько лет - и это очень тяжело, тем более что у нас после пандемии стало очень скверное авиасообщение, прямых рейсов практически нет", - объяснила Тоом, почему она не такая же мобильная, как когда-то прежде.

Тоом уверена, что центристы в Ида-Вирумаа к выборам найдут себе в избирательный список людей "с харизмой и мозгами". "Я думаю, что такие люди на северо-востоке безусловно есть, даже если они пока не определились, с кем им идти".

Таким хорошим кандидатом в Рийгикогу был бы, по мнению Тоом, нарвский политик Алексей Евграфов. Последний ведет разговоры на этот счет с центристами, сам не будучи партийным, о чем "Северное побережье" писало недавно.