Кая Каллас: "Будет разумно всем подготовиться к возможным перебоям с электричеством"

Говоря о гражданах России, живущих в Эстонии, которые могут получить путинскую повестку о мобилизации, премьер-министр выразила надежду, что никто из них не готов идти на преступную войну против Украины. "Но если все же найдется кто-то, кто будет всерьез раздумывать над тем, чтобы присоединиться к вооруженным силам России, я хочу сказать очень конкретно - не делайте этого, ведь назад дороги уже не будет. Те, кто поднимет оружие против свободного народа, свободной Украины, поднимут оружие и против Эстонии. Они совершат преступление, прощения которому не будет". Премьер-министр подчеркнула, что Эстония вместе с западными союзниками всецело поддерживает Украину и будет поддерживать так долго, как это будет необходимо.

"Дорогие жители Эстонии! Давайте в эти сложные времена сохранять спокойствие и поддерживать друг друга. Вместе мы сумеем преодолеть этот тяжелый период", - завершила Каллас свое обращение.

Премьер-министра Кая Каллас выступает с телеобращением к жителям Эстонии. Фото: Rasmus Ruuda

Полный текст обращения премьер-министра Эстонии Каи Каллас:

Дорогие жители Эстонии!

Я обращаюсь к вам, потому что последние дни принесли такие новости из сферы безопасности, которые вызвали у людей тревогу. А я убеждена, что в напряженные времена о таких темах лучше говорить напрямую.

Россия организовывает в Украине псевдореферендумы, целью которых является аннексия оккупированных украинских территорий. Тогда она сможет заявить, что война, происходящая в Украине, это одновременно война против России. Путин грозит ядерным оружием и объявил мобилизацию. Его целью является запугивание, и в этом нет ничего нового. Для Эстонии прямой военной угрозы в настоящее время нет, и мы не должны позволить себя остановить.

Сегодня правительство решило призвать резервистов и членов Кайтселийта для участия в мобилизационных учениях "Шип 2022". Мы проводили такие учения и раньше и, конечно, продолжим организовывать их и в будущем. Именно в этом и заключается обороноспособность - в готовности и уверенности, что в случае кризиса мы будем точно знать, что делать. У нас сильная армия, сильная воля к обороне, наша армия оснащена на мировом уровне. Мы тренируемся для того, чтобы все это нам никогда не понадобилось

Благодарю все семьи, в которых мать, отец, брат, сестра, сын или дочь в последующие дни будут вносить свою лепту в укрепление нашей обороноспособности. И я благодарю всех работодателей за то, что они относятся к этой необходимости с пониманием.

Мобилизация, объявленная в России, не изменила нашу картину безопасности. Эстония защищена и останется защищенной. Мы все можем продолжать спокойно делать наши повседневные дела, зная, что Эстонию защищают наши Силы обороны, а также наши союзники по НАТО и Европейскому союзу.

Однако соответствует действительности то, что Россия пытается расколоть демократические общества. Кремль хочет оказать на нас давление через цены на энергоносители, кибератаки и пропаганду, но мы должны справиться с этим объединенными усилиями. Лучшая защита - не поддаваться влиянию.

Мы должны быть готовы и к тому, что Россия может отключить Эстонию, Латвию и Литву от своей энергосистемы. Хотя Эстония уже давно готовится к десинхронизации с российской электросистемой, все же возможны временные перебои с электроснабжением.

Нам всем разумно подготовиться к возможным перебоям с электричеством - государственным учреждениям, предприятиям, а также каждому из нас в отдельности. Я призываю вас продумать, как вы будете справляться с перебоями в электроснабжении. Инструкции для этого можно найти на сайте www.olevalmis.ee.

Из-за объявленной в России мобилизации у жителей Эстонии возникло много вопросов. Я хочу заверить всех, что граница Эстонии с Россией защищена. Уже 19 сентября Эстония закрыла границы для российских туристов. Это решение было правильным и своевременным. Эстония является домом для нас, а не для бегущих от личных неудобств граждан страны-агрессора.

В Эстонии живут и люди с российским гражданством, которых Путин, вероятно, будет призывать на войну. Я верю, что никто из тех, кто живет с нами на одной земле и разделяет наши ценности, не готов отправиться в Украину на эту преступную войну. В Эстонии каждый хорошо понимает важность таких ценностей как демократия и свобода, и знает им цену. У нас общее будущее, общая безопасность и общий дом – давайте сконцентрируемся именно на этом.

Но если все же найдется кто-то, кто будет всерьез раздумывать над тем, чтобы присоединиться к вооруженным силам России, я хочу сказать очень конкретно – не делайте этого, ведь назад дороги уже не будет. Те, кто поднимет оружие против свободного народа, свободной Украины, поднимут оружие и против Эстонии. Они совершат преступление, прощения которому не будет.

Вместе с нашими западными союзниками Эстония всецело поддерживает Украину и будет поддерживать так долго, как это будет необходимо.

Дорогие жители Эстонии! Давайте в эти сложные времена сохранять спокойствие и поддерживать друг друга. Вместе мы сумеем преодолеть этот тяжелый период.