Члены Нарвского городского собрания единогласно одобрили инициирование детальной планировки и оценки воздействия на окружающую среду, и теперь официально можно запускать подготовку к строительству завода по обогащению сланцевой золы "Ragn-Sells".
Проект завода сланцевой золы под Нарвой получил зеленый свет
По словам руководителя проектов "Ragn-Sells" Алара Салусте, решение городского собрания является важным промежуточным этапом и признанием предварительной многолетней работы во имя того, чтобы под Нарвой появился завод, который станет первым проектом зеленого поворота и сможет производить из сланцевой золы климатически нейтральный карбонат кальция, а в дальнейшем добывать из тех же отходов золы магний и прочее сырье.
- В сланцевой золе, которая несколько десятилетий оказывалась в ида-вируских холмах в виде отходов, скрывается большая возможность для Нарвы, Эстонии и всего мира. В местной перспективе наш завод создаст много новых рабочих мест и укрепит нарвский инвестиционный климат. В мировом же масштабе нарвский завод станет решать сырьевой и экологический кризис, который становится все острее, - прокомментировал Салусте.
Компания "Ragn-Sells" планирует в 2025 году запустить демонстрационный завод по обогащению сланцевой золы, который расположится на промышленной территории Балтийской электростанции, принадлежащей "Eesti Energia". Запуск основного завода запланирован на 2028 год.
При выборе места для будущего завода решающими факторами стали непосредственная близость золоотвалов, имеющаяся промышленная инфраструктура и минимальное влияние на местную окружающую среду. Строительство завода привлечет в регион ориентировочно 250 миллионов евро инвестиций. В общей сложности будет создано около 100 непосредственных и 400 косвенных рабочих мест.
- Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы после сегодняшнего решения (Нарвского горсобрания) наше сотрудничество с нарвскими городскими чиновниками и жителями Нарвы шло как по маслу, чтобы цели проекта были выполнены в сроки, поставленные сегодня, - добавил Салусте.
По видению "Ragn-Sells", их будущий завод сможет перерабатывать более одного миллиона тонн сланцевой золы и ежегодно связывать 250 тысяч тонн CO2, позволяя производить порядка 500 тысяч тонн сверхчистого карбоната кальция. С помощью патентованного решения отходы превращаются в новое сырье, которое можно использовать для производства красок, оконных рам, напольных покрытий, бумаги, лекарств и многого другого.
Большой интерес к такому продукту проявили крупные мировые компании. Среди них один из крупнейших производителей пластиковых оконных рам в Европе - "Gealan" (Германия) и один из пяти крупнейших в мире производителей напольных материалов - "Tarkett" (Франция). Они хотят использовать сырье с минимально возможным углеродным следом.
Как отмечают в "Ragn-Sells", в настоящее время производство карбоната кальция причиняет значительный вред окружающей среде: на каждую тонну выкапываемого из земли нового продукта выделяется почти тонна СО2, что сравнимо с выбросами цементной промышленности. Однако планируемый "Ragn-Sells" готовый продукт имеет отрицательный баланс CO2, то есть при его производстве связывается больше CO2, чем выбрасывается. При обогащении сланцевой золы компания "Ragn-Sells" способна связывать от 250 до 300 тысяч тонн CO2 в год, что составляет 10 процентов от обязательства по связыванию углерода, наложенного на Эстонию.
Технология, созданная в сотрудничестве между "Ragn-Sells", Тартуским университетом, Taltech и несколькими международными научными учреждениями, позволяет производить сверхчистый, климатически позитивный карбонат кальция из оставшейся после производства электроэнергии золы с помощью выбросов CO2. Во время производства не возникает выбросов в атмосферу, поскольку процесс сжигания не используется. Необходимая для производства вода постоянно циркулирует и используется повторно, а все побочные продукты направляются в переработку. Замкнутый производственный процесс и использование современных технологий предотвращают появление шума и запахов.
Для проекта обогащения сланцевой золы компания "Ragn-Sells" учредила дочернее ТОО "RS OSA Projekt" и уже инвестировала в проект почти 2 миллиона евро. Партнерами проекта являются Тартуский университет, университет "TalTech", "Eesti Energia", фонды EAS и "Archimedes", а также международные компании "Tarkett" и "Gealan".