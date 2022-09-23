Проект завода сланцевой золы под Нарвой получил зеленый свет

По видению "Ragn-Sells", их будущий завод сможет перерабатывать более одного миллиона тонн сланцевой золы и ежегодно связывать 250 тысяч тонн CO2, позволяя производить порядка 500 тысяч тонн сверхчистого карбоната кальция. С помощью патентованного решения отходы превращаются в новое сырье, которое можно использовать для производства красок, оконных рам, напольных покрытий, бумаги, лекарств и многого другого.

Большой интерес к такому продукту проявили крупные мировые компании. Среди них один из крупнейших производителей пластиковых оконных рам в Европе - "Gealan" (Германия) и один из пяти крупнейших в мире производителей напольных материалов - "Tarkett" (Франция). Они хотят использовать сырье с минимально возможным углеродным следом.

Как отмечают в "Ragn-Sells", в настоящее время производство карбоната кальция причиняет значительный вред окружающей среде: на каждую тонну выкапываемого из земли нового продукта выделяется почти тонна СО2, что сравнимо с выбросами цементной промышленности. Однако планируемый "Ragn-Sells" готовый продукт имеет отрицательный баланс CO2, то есть при его производстве связывается больше CO2, чем выбрасывается. При обогащении сланцевой золы компания "Ragn-Sells" способна связывать от 250 до 300 тысяч тонн CO2 в год, что составляет 10 процентов от обязательства по связыванию углерода, наложенного на Эстонию.

Технология, созданная в сотрудничестве между "Ragn-Sells", Тартуским университетом, Taltech и несколькими международными научными учреждениями, позволяет производить сверхчистый, климатически позитивный карбонат кальция из оставшейся после производства электроэнергии золы с помощью выбросов CO2. Во время производства не возникает выбросов в атмосферу, поскольку процесс сжигания не используется. Необходимая для производства вода постоянно циркулирует и используется повторно, а все побочные продукты направляются в переработку. Замкнутый производственный процесс и использование современных технологий предотвращают появление шума и запахов.