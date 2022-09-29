Горожане не останутся без питьевой воды даже в случае длительного отключения электроэнергии

Телеобращение премьер-министра Каи Каллас на прошлой неделе, в котором она предупредила о возможных длительных отключениях электроэнергии, обеспокоило не только жителей, но и поставщиков услуг первой необходимости, к примеру, предприятия водоснабжения.

Правда, уже на следующий день специалисты энергетической сферы попытались успокоить людей: признали, конечно, что риски есть, но они под контролем. Подтвердили, что полномасштабного отключения не произойдет, скорее, речь идет о возможных перебоях тут и там и об ограничении электроснабжения.