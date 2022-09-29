Крупные водные предприятия способны обеспечивать питьевой водой даже в случае длительного отключения электричества. У малых предприятий, действующих в сельских регионах, такой возможности нет.
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Горожане не останутся без питьевой воды даже в случае длительного отключения электроэнергии
Горожане не останутся без питьевой воды даже в случае длительного отключения электроэнергии
Телеобращение премьер-министра Каи Каллас на прошлой неделе, в котором она предупредила о возможных длительных отключениях электроэнергии, обеспокоило не только жителей, но и поставщиков услуг первой необходимости, к примеру, предприятия водоснабжения.