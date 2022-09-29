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Горожане не останутся без питьевой воды даже в случае длительного отключения электроэнергии

Кюлли Крийс
, журналист
Горожане не останутся без питьевой воды даже в случае длительного отключения электроэнергии
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Если на Ахтмеской водоочистной станции придется отключить очистку воды, то ничего страшного не произойдет. Вода не будет, правда, отвечать стандартам питьевой воды, но и опасной для здоровья не станет.
Если на Ахтмеской водоочистной станции придется отключить очистку воды, то ничего страшного не произойдет. Вода не будет, правда, отвечать стандартам питьевой воды, но и опасной для здоровья не станет. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Крупные водные предприятия способны обеспечивать питьевой водой даже в случае длительного отключения электричества. У малых предприятий, действующих в сельских регионах, такой возможности нет.

Телеобращение премьер-министра Каи Каллас на прошлой неделе, в котором она предупредила о возможных длительных отключениях электроэнергии, обеспокоило не только жителей, но и поставщиков услуг первой необходимости, к примеру, предприятия водоснабжения.

Правда, уже на следующий день специалисты энергетической сферы попытались успокоить людей: признали, конечно, что риски есть, но они под контролем. Подтвердили, что полномасштабного отключения не произойдет, скорее, речь идет о возможных перебоях тут и там и об ограничении электроснабжения.

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