Новые визуальный стиль и слоган Нарвы поставлены под сомнение, хотя деньги заплачены

Проект новой визуальной идентификации города Нарва, представленный горуправой на утверждение депутатам городского собрания, не одобрила комиссия по культуре. После этого проект предусмотрительно отозвали, чтобы не получить разгромного счета при итоговом голосовании.

Дискуссия о представленном проекте визуального идентитета была долгой и активной, о чем рассказала председатель комиссии по культуре в Нарвском горсобрании Яна Кондрашова. Вопросы и претензии касались процедуры представления в горсобрание этого проекта, авторского описания нового визуального идентитета города, а также предложенного Нарве официального лозунга. В конце концов члены комиссии подняли руки против проекта визуального идентитета Нарвы в таком виде - и его не рекомендовали для окончательного одобрения в зале горсобрания.

- Предлагаемый лозунг, по мнению большинства членов комиссии, звучит противоречиво и отвлекает внимание от уникальности самой Нарвы. Также члены комиссии нашли, что описание концепции, визуалов могло бы быть более подробным, понятным и далекому от дизайнерских решений горожанину, - прокомментировала Кондрашова решение комиссии.

Депутатов спросили об уже оплаченной работе

"Северное побережье" в июне подробно рассказывало о новом предложенном Нарве официальном лозунге, который призван стать видным элементом нового визуального идентитета приграничного города: "Нарва - здесь начинается Европа" ("Narva - Euroopa algab siin"). Уже тогда заметили, что этот лозунг некорректный в понимании географии.