Новый визуальный стиль Нарвы, за разработку которого чиновники заплатили из бюджета пятизначную сумму, внезапно не получил высшего одобрения. Критики в городском собрании указали, что концепция стиля малопонятна, использованный слоган сомнителен по содержанию и так далее.
Новые визуальный стиль и слоган Нарвы поставлены под сомнение, хотя деньги заплачены
Проект новой визуальной идентификации города Нарва, представленный горуправой на утверждение депутатам городского собрания, не одобрила комиссия по культуре. После этого проект предусмотрительно отозвали, чтобы не получить разгромного счета при итоговом голосовании.
Дискуссия о представленном проекте визуального идентитета была долгой и активной, о чем рассказала председатель комиссии по культуре в Нарвском горсобрании Яна Кондрашова. Вопросы и претензии касались процедуры представления в горсобрание этого проекта, авторского описания нового визуального идентитета города, а также предложенного Нарве официального лозунга. В конце концов члены комиссии подняли руки против проекта визуального идентитета Нарвы в таком виде - и его не рекомендовали для окончательного одобрения в зале горсобрания.
- Предлагаемый лозунг, по мнению большинства членов комиссии, звучит противоречиво и отвлекает внимание от уникальности самой Нарвы. Также члены комиссии нашли, что описание концепции, визуалов могло бы быть более подробным, понятным и далекому от дизайнерских решений горожанину, - прокомментировала Кондрашова решение комиссии.
Депутатов спросили об уже оплаченной работе
"Северное побережье" в июне подробно рассказывало о новом предложенном Нарве официальном лозунге, который призван стать видным элементом нового визуального идентитета приграничного города: "Нарва - здесь начинается Европа" ("Narva - Euroopa algab siin"). Уже тогда заметили, что этот лозунг некорректный в понимании географии.
Вдобавок лозунг исказили: на народное голосование изначально выставлялось словосочетание "Европейский день начинается в Нарве" ("Euroopa päev algab Narvas"), а после его выбора эксперты почему-то удалили слово "день" и тем самым поменяли смысл. Эта история нынче не осталась незамеченной в критически настроенной комиссии по культуре.
В комиссии также было сказано, что разработчик нарвского бренд-бука (книги стиля) - таллиннская компания "Valge Creative Co" - уже получил от Нарвы по договору свои 13 тысяч с лишним евро, и за доработку придется заплатить еще. По словам Кондрашовой, они посредством чиновников обратились к авторам с предложением принять комментарии комиссии, дополнить описание концепции и заменить лозунг. "Поскольку фирма отказалась менять что-либо, то повторно комиссия встречаться не стала, а мнение осталось прежним - в предложенном виде не поддерживать", - подытожила Кондрашова.
Визуальная нарвская путаница
Заместитель председателя Нарвского горсобрания Денис Ларченко в комментарии "Северному побережью" объяснил, что нужно разделять бренд-бук, который создан и оплачен по заказу горуправы без участия депутатов, и использованные в этом бренд-буке городской логотип со слоганом, утверждение которых в компетенции горсобрания.
- Этот вопрос, скорее всего, будет обсуждаться на следующем заседании горсобрания, - сказал Ларченко после того, как он сам лично предложил убрать из повестки дня заседания 22 сентября раскритикованный проект решения о визуальном идентитете Нарвы.
Нарвская мэрия в течение лета робко уже пыталась использовать на мероприятиях новый визуальный стиль Нарвы - новые шрифты, формы и цвета, изобретение которых обошлось бюджету более чем в 13 тысяч. Теперь внедрение этого нововведения поставлено на паузу.