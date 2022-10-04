Имя основателя Кренгольма сменит на карте имя участника кренгольмской рабочей стачки

О правильном написании немецкого личного имени барона Кнопа в эстонской языковой среде, а именно на картах и адресных табличках, поинтересовался департамент архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы. Директор департамента Кайе Энно попросила Институт эстонского языка дать ответ поскорее, поскольку переименование улиц - это долгое делопроизводство, и Нарва сейчас в начале пути.

У Института эстонского языка ушло менее одного рабочего дня на составление компетентного ответа. Ведущий специалист по языковым вопросам Пеэтер Пялль написал в письме, что так как речь идет о немецком имени, то его корень не меняется при склонении, и также не нужно использовать апостроф. "Название улицы следует оформить таким образом: улица Иоганна Людвига фон Кнопа", - сделал заключение Пялль.

Напомним, комиссия по наименованиям при Нарвской горуправе в сентябре предложила конкретные варианты для замены коммунарских, красноармейских и прочих советских названий улиц в приграничном городе. Тем самым запущен длинный процесс переименований, который при удачном стечении обстоятельств может завершиться к началу 2023 года.

Имя основателя Кренгольмской мануфактуры Иоганна Людвига фон Кнопа предложено дать улице Василия Герасимова. Герасимов работал на той же Кренгольмской мануфактуре и прославился тем, что был активным участником стачки в 1872 году. Улица его имени пролегает по Кренгольмскому району Нарвы, однако не граничит с исторической территорией собственно мануфактуры. Из общественно значимых объектов на улице Василия Герасимова располагается Нарвская Кренгольмская гимназия.