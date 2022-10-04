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Имя основателя Кренгольма сменит на карте имя участника кренгольмской рабочей стачки

Илья Смирнов
Имя основателя Кренгольма сменит на карте имя участника кренгольмской рабочей стачки
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Бывшие фабрики Кренгольмской мануфактуры в Нарве.
Бывшие фабрики Кренгольмской мануфактуры в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Институт эстонского языка объяснил Нарве, как правильно в будущем писать наименование улицы барона Иоганна Людвига фон Кнопа, основателя Кренгольмской мануфактуры. Сейчас эта улица носит имя участника кренгольмской рабочей стачки, состоявшейся 150 лет назад.

О правильном написании немецкого личного имени барона Кнопа в эстонской языковой среде, а именно на картах и адресных табличках, поинтересовался департамент архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы. Директор департамента Кайе Энно попросила Институт эстонского языка дать ответ поскорее, поскольку переименование улиц - это долгое делопроизводство, и Нарва сейчас в начале пути.

У Института эстонского языка ушло менее одного рабочего дня на составление компетентного ответа. Ведущий специалист по языковым вопросам Пеэтер Пялль написал в письме, что так как речь идет о немецком имени, то его корень не меняется при склонении, и также не нужно использовать апостроф. "Название улицы следует оформить таким образом: улица Иоганна Людвига фон Кнопа", - сделал заключение Пялль.

Напомним, комиссия по наименованиям при Нарвской горуправе в сентябре предложила конкретные варианты для замены коммунарских, красноармейских и прочих советских названий улиц в приграничном городе. Тем самым запущен длинный процесс переименований, который при удачном стечении обстоятельств может завершиться к началу 2023 года.

Имя основателя Кренгольмской мануфактуры Иоганна Людвига фон Кнопа предложено дать улице Василия Герасимова. Герасимов работал на той же Кренгольмской мануфактуре и прославился тем, что был активным участником стачки в 1872 году. Улица его имени пролегает по Кренгольмскому району Нарвы, однако не граничит с исторической территорией собственно мануфактуры. Из общественно значимых объектов на улице Василия Герасимова располагается Нарвская Кренгольмская гимназия.

Потомком Иоганна Людвига фон Кнопа является председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она планирует посетить Нарву 10 октября, о чем "Северное побережье" писало недавно.

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