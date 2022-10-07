Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 10 октября прибудет в Нарву на два с половиной часа или чуть дольше. Немного времени она проведет на границе с Россией, а затем отправится к бывшим фабрикам Кренгольмской мануфактуры, которую основал в 19-м веке ее предок.
В Нарву приезжает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приедет - прилетит на вертолете - в Нарву днем в понедельник, 10 октября. Компанию ей составит премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Утром перед поездкой в Нарву Урсула фон дер Ляйен в Таллинне встретится с президентом Эстонии Аларом Карисом, посетит мемориал жертвам коммунизма, примет участие в открытии Таллиннского цифрового саммита.
Ориентировочно к 13.00 вертолет с Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас приземлится в Нарве. Запланировано посещение Нарвского погранпункта. Затем гости отправятся на территорию Кренгольмской мануфактуры.
Как уже писало "Северное побережье", Урсула фон дер Ляйен является потомком по отцовской линии известного промышленника - барона Иоганна Людвига фон Кнопа (1821-1894), основателя и владельца Кренгольмской мануфактуры. Прадед Урсулы Карл Альбрехт и ее дед, которого звали также Карл Альбрехт, владели мануфактурой в Нарве до 1940 года.
На Кренгольме, в директорском особняке, в котором сейчас Нарвская арт-резиденция, 10 октября пройдет мероприятие, посвященное эстонскому плану справедливого перехода и перспективам его реализации. Перед участниками выступят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Рийна Солман.
Компания "Narva Gate", управляющая недвижимостью Кренгольмской мануфактуры от имени ее нынешних шведских собственников, заранее готовится к визиту высокопоставленных гостей. "Немножко прибираем и чистим, конечно. Откроем некоторые фабрики", - рассказал представитель "Narva Gate" Яанус Микк.
Представитель нарвской мэрии Виктория Пунга подчеркнула, что визит гостей в Нарву будет длиться всего два с половиной часа, большого перекрытия улиц не ожидается, горожанам опасаться нечего, никакой особенной подготовки власти Нарвы не проводят.
Также Пунга сообщила, что не запланировано встреч с Нарвской горуправой, да и мэра Нарвы Катри Райк в тот день в городе не будет. Иные городские руководители и чиновники могут просто участвовать в мероприятии, посвященном справедливому переходу.
Куда больше забот у полиции. Как сообщил глава Нарвского отделения полиции Индрек Пюви, перед ними стоит задача - обеспечить безопасность гостей во время визита, и сделать это так, чтобы как можно меньше мешать горожанам.
- На сегодняшний день полиция не планирует закрывать улицы или районы, как-либо ограничивать дорожное движение. Правда, во время передвижения колонны автомобилей полиция будет останавливать движение в определенных местах, но только на короткое время, и это не должно чрезмерно мешать нормальной повседневной деятельности людей в Нарве, - рассказал Пюви за три дня до прибытия высокопоставленных гостей в приграничный город.
Визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Эстонию продлится только один день, а не два, как планировалось ранее.