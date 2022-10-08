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Для рождения нового властного союза в Кохтла-Ярве извечные противники должны сплотиться

Эрик Гамзеев
, журналист
Для рождения нового властного союза в Кохтла-Ярве извечные противники должны сплотиться
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На этом снимке, сделанном в 2017 году в зале Кохтла-Ярвеского горсобрания, Эдуард Одинец по-дружески поздравляет Рийну Иванову, избранную председателем горсобрания, но большую часть остального времени он очень критически относился к деятельности Ивановой и других центристов при управлении Кохтла-Ярве. Однако теперь они рассматривают возможность создания общего властного союза.
На этом снимке, сделанном в 2017 году в зале Кохтла-Ярвеского горсобрания, Эдуард Одинец по-дружески поздравляет Рийну Иванову, избранную председателем горсобрания, но большую часть остального времени он очень критически относился к деятельности Ивановой и других центристов при управлении Кохтла-Ярве. Однако теперь они рассматривают возможность создания общего властного союза. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Чтобы в Кохтла-Ярве появилась новая правящая коалиция вместо политиков, замешанных в коррупционном скандале, депутаты, которые годами находились в разных лагерях, должны примириться и сплотиться.

Соцдемы и Центристская партия, которые в настоящее время находятся в оппозиции в горсобрании, потребовали отставки подозреваемых в коррупции председателя горсобрания Тийта Лиллеметса и заместителя председателя Марии Меркуловой. Также, по их мнению, в отставку должно уйти и городское управление, так как подозрение предъявлено и двум вице-мэрам - Виталию Бородину и Эвелин Данилов.

Стрелка весов - "Рестарт Кохтла-Ярве"

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