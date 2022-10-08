Для рождения нового властного союза в Кохтла-Ярве извечные противники должны сплотиться

Соцдемы и Центристская партия, которые в настоящее время находятся в оппозиции в горсобрании, потребовали отставки подозреваемых в коррупции председателя горсобрания Тийта Лиллеметса и заместителя председателя Марии Меркуловой. Также, по их мнению, в отставку должно уйти и городское управление, так как подозрение предъявлено и двум вице-мэрам - Виталию Бородину и Эвелин Данилов.