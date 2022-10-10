Строительная компания не получила от Нарвы денег за фактически выполненный снос бывшего детсада рядом с Ратушной площадью. Так нескладно в том месте начата зачистка основы для воссоздания исторического квартала Старой Нарвы.
Работа выполнена, но Нарва за нее не платит
Зарегистрированная в Таллинне компания "Lammutusmehed OÜ" по договору с департаментом городского хозяйства Нарвской горуправы снесла никому не нужный дом по улице Рюйтли, 8, что рядом с Нарвской ратушей. Там теперь ровная площадка вместо много лет пустовавшего типового советского здания детсада.
На улицу Рюйтли и конкретно этот участок у Нарвы красивые планы, поскольку здесь сердце Старого города. Недавно начато составление детальной планировки этой территории, чтобы на ней в будущем воссоздать исторические улицы и застройку.
Снос бывшего детсада и зачистку участка рабочие "Lammutusmehed" завершили к середине августа - и следом компания направила в Нарвский департамент городского хозяйства акт приемки-передачи. Туда же ушел счет на 45360 евро, соответствующий ценовому предложению, с которым "Lammutusmehed" победили в тендере.
Срок оплаты счета истек 21 сентября, однако денег от Нарвы так и не пришло. Предприниматель получил письменное объяснение: "Исполнитель работ не в полном объеме выполнил договорные обязательства в части оформления исполнительной документации, строительные работы не приняты заказчиком".
Не получив от Нарвы денег, "Lammutusmehed" привлекли к делу адвоката, который представил в департамент горхозяйства развернутое и с правовыми пояснениями письменное требование об оплате счета не позднее 10 октября.
- Поскольку вы не представили претензии в оговоренный в договоре срок, у вас нет права ссылаться на несоответствие выполненных работ условиям договора. Исходя из этого, вы необоснованно отказались принять готовую работу, в связи с чем работа должна считаться принятой по истечении дополнительного срока, - заявил нарвским чиновникам Янар Уррес из адвокатского бюро "Emeraldlegal", взявшийся помочь строительной компании.
Вдобавок он напомнил департаменту-заказчику, что исполнитель вправе еще потребовать пени в размере полпроцента суммы за каждый просроченный день.
Из объяснений департамента горхозяйства, данных "Северному побережью", выходит, что снос здания и зачистку территории "Lammutusmehed" заканчивали, когда с ними заказчик уже расторг договор - или, по крайней мере, считал, что расторг. Как сообщила директор департамента Наталья Шибалова, договор с подрядчиком они расторгли 5 июля, тогда как первоначальный срок выполнения работ был еще 7 мая.
- Снос здания не выполнен в срок, как и строительные работы. Документы по сносу также были не оформлены в соответствии с требованиями закона. Третьего октября этого года на требование подрядчика был отправлен ответ с объяснениями недостатков и обстоятельств, которые не позволяют принять работы или оплатить их. По получению ответа от подрядчика будут определены дальнейшие действия по данному требованию, - прокомментировала Шибалова.
Она уточнила, что у специалистов департамента целый список замечаний к тому, как "Lammutusmehed" выполняли работы. Например, заказчик не получил от подрядчика исполнительную документацию в полном объеме, а часть ее не была согласована. Исполнителем не были выполнены, по мнению заказчика, в полной мере требования правовых актов, включая Строительный кодекс. Вырубка деревьев, кустов и фрезеровка пней якобы не были согласованы с ответственным специалистом, не представлено документов о сортировке мусора, утилизации отходов и есть еще замечания.
В "Lammutusmehed" заверили, что они хотят разрешить спор разумно и чтобы обе стороны были удовлетворены. Компания готова к переговорам об устранении недостатков в их работе, если заказчик ясно и обоснованно скажет, в чем заключаются эти недостатки и какие есть варианты их устранения. "Совершенно ясно также, что ваше требование должно быть обосновано", - добавил Янар Уррес из адвокатского бюро "Emeraldlegal", обращаясь к чиновникам.