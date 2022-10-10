Работа выполнена, но Нарва за нее не платит

Вдобавок он напомнил департаменту-заказчику, что исполнитель вправе еще потребовать пени в размере полпроцента суммы за каждый просроченный день.

Из объяснений департамента горхозяйства, данных "Северному побережью", выходит, что снос здания и зачистку территории "Lammutusmehed" заканчивали, когда с ними заказчик уже расторг договор - или, по крайней мере, считал, что расторг. Как сообщила директор департамента Наталья Шибалова, договор с подрядчиком они расторгли 5 июля, тогда как первоначальный срок выполнения работ был еще 7 мая.

- Снос здания не выполнен в срок, как и строительные работы. Документы по сносу также были не оформлены в соответствии с требованиями закона. Третьего октября этого года на требование подрядчика был отправлен ответ с объяснениями недостатков и обстоятельств, которые не позволяют принять работы или оплатить их. По получению ответа от подрядчика будут определены дальнейшие действия по данному требованию, - прокомментировала Шибалова.

Она уточнила, что у специалистов департамента целый список замечаний к тому, как "Lammutusmehed" выполняли работы. Например, заказчик не получил от подрядчика исполнительную документацию в полном объеме, а часть ее не была согласована. Исполнителем не были выполнены, по мнению заказчика, в полной мере требования правовых актов, включая Строительный кодекс. Вырубка деревьев, кустов и фрезеровка пней якобы не были согласованы с ответственным специалистом, не представлено документов о сортировке мусора, утилизации отходов и есть еще замечания.