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Работа выполнена, но Нарва за нее не платит

Илья Смирнов
Работа выполнена, но Нарва за нее не платит
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Ровная площадка на нарвской улице Рюйтли вместо стоявшего здесь пустым много лет здания детского сада.
Ровная площадка на нарвской улице Рюйтли вместо стоявшего здесь пустым много лет здания детского сада. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Строительная компания не получила от Нарвы денег за фактически выполненный снос бывшего детсада рядом с Ратушной площадью. Так нескладно в том месте начата зачистка основы для воссоздания исторического квартала Старой Нарвы.

Зарегистрированная в Таллинне компания "Lammutusmehed OÜ" по договору с департаментом городского хозяйства Нарвской горуправы снесла никому не нужный дом по улице Рюйтли, 8, что рядом с Нарвской ратушей. Там теперь ровная площадка вместо много лет пустовавшего типового советского здания детсада.

На улицу Рюйтли и конкретно этот участок у Нарвы красивые планы, поскольку здесь сердце Старого города. Недавно начато составление детальной планировки этой территории, чтобы на ней в будущем воссоздать исторические улицы и застройку.

Снос бывшего детсада и зачистку участка рабочие "Lammutusmehed" завершили к середине августа - и следом компания направила в Нарвский департамент городского хозяйства акт приемки-передачи. Туда же ушел счет на 45360 евро, соответствующий ценовому предложению, с которым "Lammutusmehed" победили в тендере.

Срок оплаты счета истек 21 сентября, однако денег от Нарвы так и не пришло. Предприниматель получил письменное объяснение: "Исполнитель работ не в полном объеме выполнил договорные обязательства в части оформления исполнительной документации, строительные работы не приняты заказчиком".

Не получив от Нарвы денег, "Lammutusmehed" привлекли к делу адвоката, который представил в департамент горхозяйства развернутое и с правовыми пояснениями письменное требование об оплате счета не позднее 10 октября.

- Поскольку вы не представили претензии в оговоренный в договоре срок, у вас нет права ссылаться на несоответствие выполненных работ условиям договора. Исходя из этого, вы необоснованно отказались принять готовую работу, в связи с чем работа должна считаться принятой по истечении дополнительного срока, - заявил нарвским чиновникам Янар Уррес из адвокатского бюро "Emeraldlegal", взявшийся помочь строительной компании.

Вдобавок он напомнил департаменту-заказчику, что исполнитель вправе еще потребовать пени в размере полпроцента суммы за каждый просроченный день.

Из объяснений департамента горхозяйства, данных "Северному побережью", выходит, что снос здания и зачистку территории "Lammutusmehed" заканчивали, когда с ними заказчик уже расторг договор - или, по крайней мере, считал, что расторг. Как сообщила директор департамента Наталья Шибалова, договор с подрядчиком они расторгли 5 июля, тогда как первоначальный срок выполнения работ был еще 7 мая.

- Снос здания не выполнен в срок, как и строительные работы. Документы по сносу также были не оформлены в соответствии с требованиями закона. Третьего октября этого года на требование подрядчика был отправлен ответ с объяснениями недостатков и обстоятельств, которые не позволяют принять работы или оплатить их. По получению ответа от подрядчика будут определены дальнейшие действия по данному требованию, - прокомментировала Шибалова.

Она уточнила, что у специалистов департамента целый список замечаний к тому, как "Lammutusmehed" выполняли работы. Например, заказчик не получил от подрядчика исполнительную документацию в полном объеме, а часть ее не была согласована. Исполнителем не были выполнены, по мнению заказчика, в полной мере требования правовых актов, включая Строительный кодекс. Вырубка деревьев, кустов и фрезеровка пней якобы не были согласованы с ответственным специалистом, не представлено документов о сортировке мусора, утилизации отходов и есть еще замечания.

В "Lammutusmehed" заверили, что они хотят разрешить спор разумно и чтобы обе стороны были удовлетворены. Компания готова к переговорам об устранении недостатков в их работе, если заказчик ясно и обоснованно скажет, в чем заключаются эти недостатки и какие есть варианты их устранения. "Совершенно ясно также, что ваше требование должно быть обосновано", - добавил Янар Уррес из адвокатского бюро "Emeraldlegal", обращаясь к чиновникам.

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