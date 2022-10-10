Нарвская горуправа по итогам должностного конкурса назначила нового директора департамента социальной помощи.
Выбран новый директор Нарвского департамента социальной помощи
Новым директором департамента социальной помощи Нарвской горуправы названа Кристи Мюрк. Она займет должность, согласно распоряжению Нарвской горуправы, с ноября.
Мюрк на данное время заканчивает работать руководителем по развитию в Нарвском центре социальной работы, который структурно подчинен Нарвской горуправе и ее департаменту социальной помощи.
Кристи Мюрк, у которой прежде не было опыта публичной службы, принимают на чиновничью должность с трехмесячным испытательным сроком. На это время ее месячный оклад составит 2526 евро, а в случае успешного прохождения испытательного срока - 2911 евро.
Прошым постоянным директором департамента социальной помощи Нарвской горуправы была Елена Васильева, которая с 19 августа покинула должность по собственному желанию. Временно руководить департаментом был назначен городской врач Андрей Антонов. Нарвская горуправа 24 августа объявила должностной конкурс, завершившийся 5 октября выбором в пользу Кристи Мюрк.