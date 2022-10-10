Выбран новый директор Нарвского департамента социальной помощи

Новым директором департамента социальной помощи Нарвской горуправы названа Кристи Мюрк. Она займет должность, согласно распоряжению Нарвской горуправы, с ноября.

Мюрк на данное время заканчивает работать руководителем по развитию в Нарвском центре социальной работы, который структурно подчинен Нарвской горуправе и ее департаменту социальной помощи.

Кристи Мюрк, у которой прежде не было опыта публичной службы, принимают на чиновничью должность с трехмесячным испытательным сроком. На это время ее месячный оклад составит 2526 евро, а в случае успешного прохождения испытательного срока - 2911 евро.