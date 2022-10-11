Мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль предложил подать в отставку вице-мэрам Виталию Бородину и Эвелин Данилов, подозревающихся в коррупционных преступлениях, и не исключает, что и сам подаст в отставку.
ВИДЕО ⟩ Мэр Кохтла-Ярве ждет отставки подозреваемых вице-мэров
Наэль сказал, что дал им обоим время подумать до полудня вторника. Он отказался сообщить, уйдет ли сам в отставку, если два вице-мэра проигнорируют его предложение, что будет означать роспуск всего городского управления. Наэль сказал, что сначала дождется решения вице-мэров. "Сейчас у меня нет ответа", - добавил он.
Передумал за выходные
В пятницу Наэль сказал "Северному побережью", что, исходя из имеющейся информации, он не видит причины для отставки вице-мэров. Однако в понедельник он сообщил, что полученная им за выходные дополнительная информация заставила его передумать. "Известная мне информация теперь больше и шире. Есть больше оснований для того, чтобы сделать это [предложение]", - сказал он.
По словам Наэля, Бородин и Данилов восприняли его предложение спокойно. "Мы довольно долго беседовали. Понятно, что лица, подозреваемые в коррупционной деятельности, должны отказаться от активной управленческой деятельности до выяснения обстоятельств", - обосновал предложение Наэль.
Наэль сообщил, что в настоящее время он ведет зашифрованную переписку с правоохранительными органами. "Сегодня утром я сделал запрос для получения дополнительной информации. Если в ответ поступят новые для меня сведения, которые дадут мне повод уйти в отставку, я это сделаю", - пообещал он, отметив, что в силу обязательств по сохранению тайны следствия он не может говорить, о чем спрашивали его следователи в ходе восьмичасового опроса.
Однако Наэль подтвердил, что уже более 20 лет не общается с одним из главных героев этого коррупционного скандала, коммунальным бизнесменом и муниципальным политиком Николаем Осипенко. Он упомянул, что встречался с ним только один раз в 90-х годах прошлого века в йыхвиском ресторане Fööniks, которым в то время владел Осипенко, и Наэль был там посетителем.
Наэль сказал, что не имеет права предлагать отставку председателю горсобрания Тийту Лиллеметсу, который также подозревается в коррупционных преступлениях. Но он считает, что в случае Лиллеметса и других членов горсобрания, которые также являются подозреваемыми, приостановление их полномочий было бы правильным и естественным шагом. "Я хотел, чтобы он тоже пришел на пресс-конференцию, но он отказался. Он сказал, что у него не было возможности проконсультироваться со своим адвокатом и поэтому у него нет ясности, на какие вопросы он может ответить, а на какие не может", - сказал мэр.
Тоомас Наэль сообщил, что обсуждение вопроса об отзыве членов горсобрания Антона Диева и Марии Меркуловой из правления Ида-Вируской центральной больницы и снятии Дениса Вершинина с должности исполнительного руководителя муниципального предприятия OSK Grupp, принадлежащего городу, неизбежно возникнет. "Это придется обсудить. Но сначала я дождусь решений назначенных мной вице-мэров. После этого последуют следующие шаги и решения", - сказал он.
Председатель горсобрания Тийт Лиллеметс, которому также предъявлено подозрение в коррупционных преступлениях, не захотел отвечать на вопрос, намерен ли он уйти с поста главы городского горсобрания. Однако он отметил, что следующее заседание горсобрания созовет в обычное время, то есть только в конце октября.
Оппозиция планирует смену власти
На прошлой неделе находящиеся в оппозиции Центристская партия и социал-демократы потребовали скорейшего созыва внеочередного заседания горсобрания, чтобы выразить недоверие председателю горсобрания Тийту Лиллеметсу, заместителю председателя Марии Меркуловой и горуправлению.
Председатель фракции Центристской партии Эстонии Сергей Лопин сообщил, что в субботу встретился с мэром Тоомасом Наэлем и обсудил ситуацию. "С нашей точки зрения, было бы правильно, чтобы горуправление подало в отставку. Сегодня [в понедельник] этого заявления не было. Именно поэтому мы созываем внеочередное заседание горсобрания, на котором выразим недоверие как горуправе, так и председателю горсобрания", - сказал Лопин.
Мы, безусловно, хотим поговорить со всеми членами горсобрания, которые не подозреваются в этом деле о коррупции, чтобы сформировать новый властный союз.
Сергей Лопин, председатель фракции Центристской партии
Чтобы создать новый властный союз, Центристская партия сначала провела переговоры с социал-демократами, на двоих у них десять голосов в 25-местном горсобрании. "Но мы, безусловно, хотим поговорить со всеми членами горсобрания, которые не являются подозреваемыми в этом деле", - сказал он.
В минувший вторник Центральная криминальная полиция задержала предпринимателя и муниципального политика Николая Осипенко и еще десять человек, большинство из которых связаны с властями Кохтла-Ярве. Подозрение получили председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Тийт Лиллеметс, который также является пасынком Осипенко, а также заместитель председателя Кохтла-Ярвеского горсобрания Мария Меркулова, входящая в правление фирмы Осипенко N&V. Под подозрением также находятся председатель хозяйственной комиссии горсобрания Денис Вершинин, который был связан с предприятиями Осипенко, и председатель социальной комиссии Антон Диев. Недавно Диев также был избран председателем совета Ида-Вируской центральной больницы, а Меркулова - членом совета.
Подозрение предъявлено также вице-мэру по хозяйственным вопросам Виталию Бородину, вице-мэру по социальным вопросам Эвелин Данилов, помощнику мэра по Ахтмеской и Оруской городским частям Алене Казаковой и чиновнику правопорядка Тимофею Корепову.
На сегодня Казакова покинула должность по собственному желанию. По словам Тоомаса Наэля, Корепов тоже рассматривает такой шаг.