ВИДЕО ⟩ Мэр Кохтла-Ярве ждет отставки подозреваемых вице-мэров

Наэль сказал, что дал им обоим время подумать до полудня вторника. Он отказался сообщить, уйдет ли сам в отставку, если два вице-мэра проигнорируют его предложение, что будет означать роспуск всего городского управления. Наэль сказал, что сначала дождется решения вице-мэров. "Сейчас у меня нет ответа", - добавил он.

Передумал за выходные

В пятницу Наэль сказал "Северному побережью", что, исходя из имеющейся информации, он не видит причины для отставки вице-мэров. Однако в понедельник он сообщил, что полученная им за выходные дополнительная информация заставила его передумать. "Известная мне информация теперь больше и шире. Есть больше оснований для того, чтобы сделать это [предложение]", - сказал он.

По словам Наэля, Бородин и Данилов восприняли его предложение спокойно. "Мы довольно долго беседовали. Понятно, что лица, подозреваемые в коррупционной деятельности, должны отказаться от активной управленческой деятельности до выяснения обстоятельств", - обосновал предложение Наэль.

Наэль сообщил, что в настоящее время он ведет зашифрованную переписку с правоохранительными органами. "Сегодня утром я сделал запрос для получения дополнительной информации. Если в ответ поступят новые для меня сведения, которые дадут мне повод уйти в отставку, я это сделаю", - пообещал он, отметив, что в силу обязательств по сохранению тайны следствия он не может говорить, о чем спрашивали его следователи в ходе восьмичасового опроса.