Председателя Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приблизительно два часа возили по ухабистым нарвским дорогам и водили по пустующим кренгольмским фабрикам. Высокопоставленную гостью сопровождали премьер-министр Эстонии Кая Каллас и охраняли десятки людей из полиции и спецслужб.
ФОТОРЕПОРТАЖ ⟩ Урсула фон дер Ляйен в Нарве посмотрела на Россию и пообещала справедливый переход
Урсула фон дер Ляйен прибыла в понедельник в половине второго дня к Нарвскому погранпункту. Там ее ждали полтора десятка репортеров и... типичная нарвская бабушка Зоя Михайловна. У последней в руках было сложенное в полиэтиленовый пакетик письмо про то, что в Нарве буйствует наркоторговля, а власти ничего не могут предпринять. Зоя Михайловна хотела попросить помощи. "Мне надоели наркоторговцы, а полиция ничего не делает", - поведала бабушка.
Близко к Урсуле фон дер Ляйен бабушку не пустили - ее письмо забрал строгий человек в форме отряда сил полиции быстрого реагирования. Зое Михайловне теперь остается надеяться, что председателю Еврокомиссии донесут про наркодеятелей на восточной границе Евросоюза.
Урсула фон дер Ляйен при помощи пограничников изучила устройство и работу Нарвского погранпункта. Еще ближе к России она приблизилась, оказавшись затем на территории бывшей Кренгольмской мануфактуры и стоя на скалистом берегу сухого русла пограничной реки Нарва. Оттуда до ивангородского берега - тридцать метров.
Как уже писало "Северное побережье", Урсула фон дер Ляйен является потомком по отцовской линии известного промышленника - барона Людвига Кнопа (1821-1894), основателя и владельца Кренгольмской мануфактуры. Прадед Урсулы Карл Альбрехт и ее дед, которого звали также Карл Альбрехт, владели мануфактурой в Нарве до 1940 года.
Урсулу фон дер Ляйен и премьер-министра Эстонии Каю Каллас на территории Кренгольма сопровождал Яанус Микк - представитель компании "Narva Gate", управляющей недвижимостью мануфактуры, принадлежащей шведским собственникам. Репортеров держали на расстоянии от этой экскурсионной группы.
Затем в историческом особняке директора Кренгольмской мануфактуры Урсула фон дер Ляйен выступила с речью на многолюдном мероприятии, посвященном эстонскому плану справедливого перехода. Перед участниками мероприятия выступили также премьер-министр Кая Каллас и министр государственного управления Рийна Солман.
Визит Урсулы фон дер Ляйен закончился небольшой чашкой кофе в директорском особняке Кренгольма, а также селфи и короткими разговорами с участниками обсуждения справедливого перехода. Гостья открыто восхитилась кренгольмской архитектурой и пообещала, что справедливый переход никого в этом краю не оставит в беде.
- В рамках плана (справедливого перехода) работникам будут предложены новые перспективы, повысится экономическое разнообразие и будет оказана поддержка местным жителям, столкнувшимся с экономическими и социальными переменами. Наша основная задача - никого не оставить без внимания, - сказала Урсула фон дер Ляйен в Нарве.