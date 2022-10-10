ФОТОРЕПОРТАЖ ⟩ Урсула фон дер Ляйен в Нарве посмотрела на Россию и пообещала справедливый переход

Урсула фон дер Ляйен прибыла в понедельник в половине второго дня к Нарвскому погранпункту. Там ее ждали полтора десятка репортеров и... типичная нарвская бабушка Зоя Михайловна. У последней в руках было сложенное в полиэтиленовый пакетик письмо про то, что в Нарве буйствует наркоторговля, а власти ничего не могут предпринять. Зоя Михайловна хотела попросить помощи. "Мне надоели наркоторговцы, а полиция ничего не делает", - поведала бабушка.

Близко к Урсуле фон дер Ляйен бабушку не пустили - ее письмо забрал строгий человек в форме отряда сил полиции быстрого реагирования. Зое Михайловне теперь остается надеяться, что председателю Еврокомиссии донесут про наркодеятелей на восточной границе Евросоюза.

Урсула фон дер Ляйен при помощи пограничников изучила устройство и работу Нарвского погранпункта. Еще ближе к России она приблизилась, оказавшись затем на территории бывшей Кренгольмской мануфактуры и стоя на скалистом берегу сухого русла пограничной реки Нарва. Оттуда до ивангородского берега - тридцать метров.

Как уже писало "Северное побережье", Урсула фон дер Ляйен является потомком по отцовской линии известного промышленника - барона Людвига Кнопа (1821-1894), основателя и владельца Кренгольмской мануфактуры. Прадед Урсулы Карл Альбрехт и ее дед, которого звали также Карл Альбрехт, владели мануфактурой в Нарве до 1940 года.