Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 10 октября в Нарве запустили реализацию плана справедливого перехода. Ида-Вирумаа получит 354 миллиона евро из Европейского фонда справедливого перехода, созданного для поддержки регионов, которые сталкиваются с особенно большими проблемами на пути к климатической нейтральности. Как сообщает коммуникационное бюро правительства Эстонии, этот план поможет диверсифицировать экономику Ида-Вирумаа и улучшить качество жизни в регионе.
Премьер-министр Каллас и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен дали старт плану справедливого перехода для Ида-Вирумаа
"О необходимости зеленого перехода говорится давно, но война России против Украины показала даже самым последним скептикам, как важно еще быстрее отказаться от использования ископаемых источников энергии. Стремление к климатической нейтральности - это возможность укрепить нашу энергетическую безопасность, сделать экономику Ида-Вирумаа более жизнеспособной, поощрять новые инвестиции в регион и повышать конкурентоспособность предприятий", - сказала премьер-министр Кая Каллас на семинаре в Нарве, открывшем эстонский план справедливого перехода.
В ходе семинара обсуждались открывающиеся перед регионом Ида-Вирумаа возможности.
"Справедливый переход к более диверсифицированной экономике повысит чувство уверенности жителей Ида-Вирумаа и создаст новые хорошо оплачиваемые рабочие места. Это также будет способствовать улучшению местной экологии и жилой среды. Всего этого от нас ожидает молодежь Ида-Вирумаа, которая обсуждала важность справедливого перехода на Климатической ассамблее, проводившейся в прошлом году", - добавила Каллас, поблагодарив за поддержку Европейскую комиссию и всех, кто способствует реализации плана справедливого перехода в Эстонии.
Следом за Каллас слово взяла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, специально в этот день приехавшая в Нарву.
"Возобновляемые источники энергии способствуют долгосрочной конкурентоспособности и росту экономики, в отличие от ископаемого топлива. Фонд справедливого перехода поможет создавать новые предприятия, модернизировать старые, привнести на предприятия Ида-Вирумаа научно-исследовательские разработки и создавать новые рабочие места", - сказала Урсула фон дер Ляйен.
План справедливого перехода Эстонии фокусируется на двух взаимодополняющих направлениях. Это направление "Экономика и рабочая сила", на которое направлено 273 миллиона евро, и направление "Окружающая среда и социальная интеграция", где объем запускаемых мер составляет 66,74 миллиона. По сравнению с другими европейскими странами Эстония получит из Фонда справедливого перехода больше всего денег на душу населения.
- Как для Ида-Вирумаа, так и для Эстонии в целом эти 354 миллиона являются важным финансовым вливанием, которое мы можем предложить региону благодаря Фонду справедливого перехода Европейского союза, - довольна министр государственного управления Рийна Солман. - Если до сих пор в сотрудничестве с местными жителями мы, в первую очередь, были заняты подготовкой работоспособного плана и тем, как наилучшим образом использовать финансовую поддержку, то теперь пришло время приступить к реализации этих планов в полную силу. Прежде всего, здесь необходимо осознание местными жителями того, какие изменения и какое развитие они сами хотят видеть, чтобы сделать экономику и жизнь в Ида-Вирумаа ориентированной на будущее и более экологичной. У них есть очень хорошие идеи по этому поводу! С другой стороны, не менее важны постоянная помощь и совет со стороны государства, на которое местные жители могут рассчитывать в реализации крупных целей, - сказала Солман.
Рабочие места, созданные с помощью механизма справедливого перехода, должны появиться в регионе в течение следующих семи лет, то есть до 2030 года.
Как отмечает коммуникационное бюро правительства в своем пресс-релизе 10 октября, десятки предприятий уже проявили активный интерес к новым возможностям и прошли необходимые предварительные консультации. Некоторые из них уже работают над оформлением ходатайства.
Большинство инструментов Фонда справедливого перехода откроются, скорее всего, в конце 2022 года или в первой половине следующего.