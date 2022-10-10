Премьер-министр Каллас и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен дали старт плану справедливого перехода для Ида-Вирумаа

- Как для Ида-Вирумаа, так и для Эстонии в целом эти 354 миллиона являются важным финансовым вливанием, которое мы можем предложить региону благодаря Фонду справедливого перехода Европейского союза, - довольна министр государственного управления Рийна Солман. - Если до сих пор в сотрудничестве с местными жителями мы, в первую очередь, были заняты подготовкой работоспособного плана и тем, как наилучшим образом использовать финансовую поддержку, то теперь пришло время приступить к реализации этих планов в полную силу. Прежде всего, здесь необходимо осознание местными жителями того, какие изменения и какое развитие они сами хотят видеть, чтобы сделать экономику и жизнь в Ида-Вирумаа ориентированной на будущее и более экологичной. У них есть очень хорошие идеи по этому поводу! С другой стороны, не менее важны постоянная помощь и совет со стороны государства, на которое местные жители могут рассчитывать в реализации крупных целей, - сказала Солман.