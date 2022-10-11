Будущий руководитель нарвского соцдепартамента: "Развитие социальных услуг представляет для меня большой интерес"

Кристи Мюрк в комментарии "Северному побережью" сказала, что решила претендовать на должность директора Нарвского департамента социальной помощи, поскольку имеет большой интерес к этой сфере деятельности. Она семь лет проработала в Нарвском центре социальной работы, а помимо этого училась и написала дипломную и магистерскую работы на основе исследований о внедрении системы управления качеством в социальном учреждении.

- Как в своей учебе, так и в работе я уделяла много внимания системам управления качеством. Развитие социальных услуг представляет для меня большой интерес. Учитывая мой опыт в этой области и желание внести свой вклад в будущее города Нарвы, я решила претендовать на должность директора Нарвского департамента социальной помощи, - рассказала Мюрк.

Член Нарвской горуправы и конкурсной комиссии Елена Голубева сообщила, что в должностном конкурсе в последнем туре было четыре кандидата. Кристи Мюрк сочли наилучшим из них по итогам собеседования.