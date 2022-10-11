Вице-мэр Кохтла-Ярве Эвелин Данилов, которую подозревают в коррупционных преступлениях, заявила во вторник утром, что не примет предложение мэра Тоомаса Наэля уйти в отставку.
Подозреваемая в коррупционном преступлении вице-мэр Кохтла-Ярве Эвелин Данилов не уйдет в отставку
Эвелин Данилов заявила, что не признает своей вины в предъявленном подозрении и отметила, что в Эстонской Республике действует презумпция невиновности - никто не может быть признан виновным на стадии подозрения. Она добавила, что в настоящее время не может давать содержательных комментариев, так как уголовное производство продолжается.
- Могу заявить, что не поддамся давлению. Будь то влияние мэра, СМИ, какой-то политической силы и так далее, - сказала Данилов, повторив, что не согласна с предложением о своей отставке .
Как уже писало "Северное побережье", мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль накануне предложил подать в отставку вице-мэрам Виталию Бородину и Эвелин Данилов, подозреваемым в коррупционных преступлениях. Наэль также не исключил, что подаст в отставку и он сам.