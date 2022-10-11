Подозреваемая в коррупционном преступлении вице-мэр Кохтла-Ярве Эвелин Данилов не уйдет в отставку

Эвелин Данилов заявила, что не признает своей вины в предъявленном подозрении и отметила, что в Эстонской Республике действует презумпция невиновности - никто не может быть признан виновным на стадии подозрения. Она добавила, что в настоящее время не может давать содержательных комментариев, так как уголовное производство продолжается.

- Могу заявить, что не поддамся давлению. Будь то влияние мэра, СМИ, какой-то политической силы и так далее, - сказала Данилов, повторив, что не согласна с предложением о своей отставке .