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Подозреваемая в коррупционном преступлении вице-мэр Кохтла-Ярве Эвелин Данилов не уйдет в отставку

Северное побережье
Подозреваемая в коррупционном преступлении вице-мэр Кохтла-Ярве Эвелин Данилов не уйдет в отставку
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Вице-мэр Кохтла-Ярве Эвелин Данилов не признает себя виновной по предъявленным подозрениям в преступлении и не согласна с предложением мэра Тоомаса Наэла подать в отставку.
Вице-мэр Кохтла-Ярве Эвелин Данилов не признает себя виновной по предъявленным подозрениям в преступлении и не согласна с предложением мэра Тоомаса Наэла подать в отставку. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вице-мэр Кохтла-Ярве Эвелин Данилов, которую подозревают в коррупционных преступлениях, заявила во вторник утром, что не примет предложение мэра Тоомаса Наэля уйти в отставку.

Эвелин Данилов заявила, что не признает своей вины в предъявленном подозрении и отметила, что в Эстонской Республике действует презумпция невиновности - никто не может быть признан виновным на стадии подозрения. Она добавила, что в настоящее время не может давать содержательных комментариев, так как уголовное производство продолжается.

- Могу заявить, что не поддамся давлению. Будь то влияние мэра, СМИ, какой-то политической силы и так далее, - сказала Данилов, повторив, что не согласна с предложением о своей отставке .

Как уже писало "Северное побережье", мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль накануне предложил подать в отставку вице-мэрам Виталию Бородину и Эвелин Данилов, подозреваемым в коррупционных преступлениях. Наэль также не исключил, что подаст в отставку и он сам.

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