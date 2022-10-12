Обвиненного в скупке голосов нарвского политика просят отправить на месяц в тюрьму

Обвинитель Алан Рюйтель, в свою очередь, считает важным то, что на избирателей оказывалось давление, а никакой агитации в действительности не проводилось. Это, по мнению обвинителя, как если бы избирателю просто дали бутылку водки. Одна из участниц поездки была и вовсе под прямым эмоциональным воздействием Симоновой, поскольку недавно пережила личную трагедию.

Сергей Горлач не признал свою вину и назвал обвинение безосновательным.

В своем последнем слове суду он рассказал, что Наталия Симонова, возглавляющая объединение людей с профзаболеваниями, сама изъявила желание помочь симпатичному ей политику. До выборов Горлач не был знаком с ней.

Какой-то политический торг с пенсионерами и людьми с профзаболеваниями Горлач считал неуместным, а просто якобы без задней мысли поддержал их некоммерческое объединение в размере стоимости поездки в Тойла.

Вдобавок он никогда не считал правильным отказывать в помощи при осуществлении волеизъявления тем, кто чистосердечно хотели проголосовать за него. "На последней неделе перед выборами был важен каждый голос", - отметил Горлач в зале суда. В итоге проголосовали с компьютера Горлача менее половины участников поездки, так что никакого эффекта массовости там не было, как подчеркнул подсудимый.

Горлач также заявил суду, что предварительно не договаривался с Симоновой о необходимости участникам поездки взять с собой ИД-карты, пароли к ним, а также не говорили заранее об электронном голосовании вообще. "О чем-то таком никто не думал и ничего такого не ожидал", - ранее говорила и сама Наталия Симонова о содержании предъявленного ей обвинения в апрельском комментарии "Северному побережью".

В начале судебного процесса Наталия Симонова все же признала свою вину. Ее обвинение было выделено в отдельное дело, судебного решения по которому пока нет.