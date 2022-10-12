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Обвиненного в скупке голосов нарвского политика просят отправить на месяц в тюрьму

Приговор прозвучит 27 октября
Илья Смирнов
Обвиненного в скупке голосов нарвского политика просят отправить на месяц в тюрьму
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Подсудимый Сергей Горлач и его адвокат Илья Зуев в зале Вируского уездного суда.
Подсудимый Сергей Горлач и его адвокат Илья Зуев в зале Вируского уездного суда. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В Вируском уездном суде завершилось рассмотрение дела в отношении члена Нарвского горсобрания Сергея Горлача, кого обвинили в скупке голосов избирателей на местных выборах в октябре 2021 года. Сам он не признает свою вину, а защита строится на том, что велась предвыборная агитация, нормы которой в Эстонии не отрегулированы законами.

В завершающий день заседания Вируского уездного суда по делу Сергея Горлача 12 октября прошли прения сторон. Выступающий обвинителем окружной прокурор Алан Рюйтель заявил, что вина Горлача в препятствованию свободному волеизъявлению избирателей доказана, и что обвиняемого следует осудить.

Обвинитель просит у суда приговорить Горлача к одному году и восьми месяцам тюрьмы. Из этого срока, как просит обвинение, 29 дней Горлач должен провести за решеткой реально и немедленно (после вступления приговора в силу) - в качестве шокового тюремного заключения. Остальной тюремный срок обвинитель просит назначить Горлачу условно. 

Согласно обвинению, Сергей Горлач (44), баллотировавшийся на выборах в органы местного самоуправления в 2021 году в Нарве в избирательном списке Катри Райк, оказал влияние на избирателей, чтобы те проголосовали за него. Для этого он вместе с членом правления Нарвского объединения людей с профзаболеваниями Наталией Симоновой (67) организовал 14 октября 2021 года поездку для сорока человек из Нарвы в Тойла. Там для ее участников была организована экскурсия с последующими посещением спа и пикником.

За посещение спа и экскурсию заплатил Сергей Горлач, а пикник и транспорт финансировало названное некоммерческое объединение.

Экскурсию проводила директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова, выступавшая в суде в числе прочих свидетелей.

Наталия Симонова, согласно собранным доказательствам, перед выездом в Тойла инструктировала участников поездки взять с собой ИД-карты и коды к ним. После экскурсии людей по одному приглашали на заднее сиденье автобуса, где им давали возможность с ноутбука Сергея Горлача проголосовать за него. Так сделали 17 человек.

Как было сказано в суде обвинителем Аланом Рюйтелем, нормальной избирательной кампанией описанные действия нельзя считать, так как политической агитации как таковой не происходило. Участники поездки голосовали за Горлача в благодарность за поездку, они чувствовали себя должными проголосовать за него. Это особенно касается пенсионеров и инвалидов, кого раньше не возили бесплатно в спа. Обвинение считает, что Горлач при помощи Симоновой получил в результате той поездки так называемые простые голоса от уязвимых членов общества - людей с профзаболеваниями. По сути это покупка голосов, как констатировал обвинитель Алан Рюйтель.

Защита в лице адвоката Ильи Зуева заявила, что мотивы для обвинения Горлача - надуманные. В общем велась нормальная предвыборная работа с избирателями. "Поездка в Тойла была хорошей возможностью для агитации людей", - сказал Зуев в рамках выступления в ходе судебных прений. В своей речи он в какой-то момент сослался даже на умелого мастера политической агитации - Владимира Ленина.

Защитник отметил, что иметь компьютер в экскурсионной поездке не запрещено законом, как не запрещено и давать его третьим лицам для голосования. Также не запрещено угощать людей пирожками, чаем, вином.

По мнению Зуева, регуляция статьи Пенитенциарного кондекса, по которой обвинен Горлач, не согласуется с Конституцией. Сфера политической агитации в Эстонии вообще не отрегулирована, как отметил защитник. Все упирается в итоге в то, что у каждого человека свои этические нормы и рамки.

Обвинитель Алан Рюйтель, в свою очередь, считает важным то, что на избирателей оказывалось давление, а никакой агитации в действительности не проводилось. Это, по мнению обвинителя, как если бы избирателю просто дали бутылку водки. Одна из участниц поездки была и вовсе под прямым эмоциональным воздействием Симоновой, поскольку недавно пережила личную трагедию.

Сергей Горлач не признал свою вину и назвал обвинение безосновательным.

В своем последнем слове суду он рассказал, что Наталия Симонова, возглавляющая объединение людей с профзаболеваниями, сама изъявила желание помочь симпатичному ей политику. До выборов Горлач не был знаком с ней.

Какой-то политический торг с пенсионерами и людьми с профзаболеваниями Горлач считал неуместным, а просто якобы без задней мысли поддержал их некоммерческое объединение в размере стоимости поездки в Тойла.

Вдобавок он никогда не считал правильным отказывать в помощи при осуществлении волеизъявления тем, кто чистосердечно хотели проголосовать за него. "На последней неделе перед выборами был важен каждый голос", - отметил Горлач в зале суда. В итоге проголосовали с компьютера Горлача менее половины участников поездки, так что никакого эффекта массовости там не было, как подчеркнул подсудимый.

Горлач также заявил суду, что предварительно не договаривался с Симоновой о необходимости участникам поездки взять с собой ИД-карты, пароли к ним, а также не говорили заранее об электронном голосовании вообще. "О чем-то таком никто не думал и ничего такого не ожидал", - ранее говорила и сама Наталия Симонова о содержании предъявленного ей обвинения в апрельском комментарии "Северному побережью".

В начале судебного процесса Наталия Симонова все же признала свою вину. Ее обвинение было выделено в отдельное дело, судебного решения по которому пока нет.

Резолютивную часть решения по делу Сергея Горлача судья Вируского уездного суда Иннокентий Меньшиков огласит 27 октября.

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