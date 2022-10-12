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Учитель Кохтла-Ярвеской школы искусств подозревается в сексуальных преступлениях против детей

Илья Смирнов
Учитель Кохтла-Ярвеской школы искусств подозревается в сексуальных преступлениях против детей
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Полиция разыскивает возможных потерпевших, пострадавших от действий изображенного на фотографии мужчины, подозреваемого в сексуальных преступлениях.
Полиция разыскивает возможных потерпевших, пострадавших от действий изображенного на фотографии мужчины, подозреваемого в сексуальных преступлениях. Фото: Ida politseiprefektuur

Подозреваемым в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних девочек является художник и преподаватель Кохтла-Ярвеской школы искусств Сергей Царегородцев. Полиция просит откликнуться всех, кто либо пострадали от его действий, либо что-то знают об этом.

Еще в середине июня полиция задержала в Кохтла-Ярве 58-летнего мужчину, который подозревается в сексуальных преступлениях, совершённых в отношении несовершеннолетних девочек.

Теперь полиция просит всех, у кого есть информация о возможных преступлениях мужчины, изображенного на фотографии, сообщить об этом по номеру 5601 3993 или по электронной почте ida.vihje@politsei.ee. Также можно позвонить по специальному государственному телефону помощи детям: 116 111.

Изображенный на фотографии мужчина является учителем Кохтла-Ярвеской школы искусств Сергеем Царегородцевым. Об успехах его учеников "Северное побережье" не раз писало в прошлые годы (одна из таких статей ЗДЕСЬ).

Имя и такое же фото преподавателя искусства Сергея Царегородцева по сей день опубликованы на веб-сайте Кохтла-Ярвеской школы искусств.

Имя и фото преподавателя Сергея Царегородцева на веб-сайте Кохтла-Ярвеской школы искусств (скриншот).
Имя и фото преподавателя Сергея Царегородцева на веб-сайте Кохтла-Ярвеской школы искусств (скриншот). Фото: Screenshot

Тот же Царегородцев является членом правления фирмы "Kivipro", зарегистрированной в Кохтла-Ярве и занимающейся компьютерной техникой. 

Полиция проводит в отношении этого мужчины производство по уголовному делу, в рамках которого ему предъявлено подозрение в совершении различных сексуальных преступлений, в том числе в сексуальном совращении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, путем склонения к действиям сексуального характера, воспользовавшись зависимостью потерпевшего и злоупотребив полученным доверием. Уже установлено, как следует из сообщения полиции, что подобные деяния Царегородцев совершал неоднократно.

Речь идет пока что только о весомых подозрениях, вину или невиновность вправе установить суд.

Вируская окружная прокуратура ходатайствовала о заключении Царегородцева под стражу, которое суд удовлетворил.

В данный момент полиция занимается сбором доказательств и поэтому просит всех, у кого имеется дополнительная информация, при первой возможности сообщить об этом.

Производство по уголовному делу ведет группа защиты детей криминального бюро Идаской префектуры, производством руководит Вируская окружная прокуратура.

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