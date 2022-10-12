Подозреваемым в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних девочек является художник и преподаватель Кохтла-Ярвеской школы искусств Сергей Царегородцев. Полиция просит откликнуться всех, кто либо пострадали от его действий, либо что-то знают об этом.
Учитель Кохтла-Ярвеской школы искусств подозревается в сексуальных преступлениях против детей
Еще в середине июня полиция задержала в Кохтла-Ярве 58-летнего мужчину, который подозревается в сексуальных преступлениях, совершённых в отношении несовершеннолетних девочек.
Теперь полиция просит всех, у кого есть информация о возможных преступлениях мужчины, изображенного на фотографии, сообщить об этом по номеру 5601 3993 или по электронной почте ida.vihje@politsei.ee. Также можно позвонить по специальному государственному телефону помощи детям: 116 111.
Изображенный на фотографии мужчина является учителем Кохтла-Ярвеской школы искусств Сергеем Царегородцевым. Об успехах его учеников "Северное побережье" не раз писало в прошлые годы (одна из таких статей ЗДЕСЬ).
Имя и такое же фото преподавателя искусства Сергея Царегородцева по сей день опубликованы на веб-сайте Кохтла-Ярвеской школы искусств.
Тот же Царегородцев является членом правления фирмы "Kivipro", зарегистрированной в Кохтла-Ярве и занимающейся компьютерной техникой.
Полиция проводит в отношении этого мужчины производство по уголовному делу, в рамках которого ему предъявлено подозрение в совершении различных сексуальных преступлений, в том числе в сексуальном совращении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, путем склонения к действиям сексуального характера, воспользовавшись зависимостью потерпевшего и злоупотребив полученным доверием. Уже установлено, как следует из сообщения полиции, что подобные деяния Царегородцев совершал неоднократно.
Речь идет пока что только о весомых подозрениях, вину или невиновность вправе установить суд.
Вируская окружная прокуратура ходатайствовала о заключении Царегородцева под стражу, которое суд удовлетворил.
В данный момент полиция занимается сбором доказательств и поэтому просит всех, у кого имеется дополнительная информация, при первой возможности сообщить об этом.
Производство по уголовному делу ведет группа защиты детей криминального бюро Идаской префектуры, производством руководит Вируская окружная прокуратура.