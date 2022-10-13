Прокуратура обжаловала решение суда об освобождении Осипенко из-под стражи

Напомним, Вируский уездный суд 6 октября не удовлетворил ходатайство стороны обвинения, ссылаясь на состояние здоровья подозреваемого Николая Осипенко. При этом, как отмечает Rus.err.ee , в решении уездного суда было указано, что Осипенко, оставаясь на свободе, может продолжать свою коррупционную деятельность.

"Исходя из собранных к настоящему времени доказательств, существует высокий риск того, что лицо, находясь на свободе, может продолжать совершать преступления, но, кроме того, существует высокий риск того, что лицо может уклониться от судебного разбирательства. Для того, чтобы быстрее провести уголовное дело было подано ходатайство об аресте лица на срок до двух месяцев", - так обосновал прокурор Алан Рюйтель подачу ходатайства об аресте Осипенко в Вируский уездный суд.