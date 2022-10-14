Подозреваемый в совращении девочек художник уже не работает в Кохтла-Ярвеской школе искусств

Руководитель художественного отделения Кохтла-Ярвеской школы искусств Аарне Ханни сказал "Северному побережью", что Сергей Царегородцев на самом деле не работает у них с начала лета.

Как известно, именно тогда он и был арестован.

По рассказу Ханни, сегодня, когда история с Царегородцевым выплыла наружу, в школе искусств никто ничего не говорит об этом и нет никакого общественного волнения. При этом Ханни признал, что полиция уже расспрашивала людей в школе, естественно не раскрывая информации по делу.

- Мы ничего не знаем, потому что мы действительно ничего не знаем, - несколько растерянно говорит Ханни. - Ни о каком случае, почему Сергей задержан, мы не знаем, - повторил он.

В Кохтла-Ярвеской школе искусств теперь переживают о том, что поднялся ненужный шум. "Это связано с имиджем школы", - говорит Ханни, расстроенный тем, что имя Царегородцева было увязано со школой искусств, в которой тот больше не работает. "А мы хотим дальше жить", - добавил собеседник.

Как ранее написало "Северное побережье", полиция в середине июня задержала 58-летнего Сергея Царегородцева, подозревая его в сексуальных преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних девочек.

Задержанному предъявлено подозрение в совершении различных сексуальных преступлений, в том числе в сексуальном совращении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, путем склонения к действиям сексуального характера, воспользовавшись зависимостью потерпевшего и злоупотребив полученным доверием. Установлено, как следует из сообщения полиции, что подобные деяния Царегородцев совершал неоднократно.

Речь идет пока что только о подозрениях, вину вправе установить только суд.

Полиция разыскивает возможных потерпевших, тоже пострадавших от действий данного мужчины, подозреваемого в сексуальных преступлениях. Всех, у кого есть информация о возможных преступлениях мужчины, изображенного на фотографии, полиция просит сообщить об этом по номеру 5601 3993 или по электронной почте ida.vihje@politsei.ee. Также можно позвонить по специальному государственному телефону помощи детям: 116 111.