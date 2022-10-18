ПАРЛАМЕНТ ⟩ Оппозиция о бюджете

Теперь о том, чего мы здесь не видим: ответственный госруководитель и госуправление должны предвидеть, что у нас есть собственный ресурс в виде сланца. Мы не видим тут шагов в том направлении, чтобы обеспечить свою энергобезопасность на базе собственного полезного ископаемого, то есть сланца. Я не раз говорил об этом и прежде. В Эстонии сланцевых запасов хватит на тридцать лет с плюсом. Мы должны четко предусмотреть сегодня в этом бюджете инвестиции в то, чтобы у нас имелась базирующаяся на собственных полезных ископаемых энергобезопасность.

Когда мы в один прекрасный день придем к тому, что у нас появятся более чистые энергоисточники, то это очень хорошо! Тогда мы сможем отправить эти созданные по лучшей из возможных технологий сланцевые энергоблоки в резерв - ждать того времени, когда они потребуются. Если не потребуются, то очень хорошо, тогда мы останемся при более чистой энергии. Сегодня мы таких шагов не видим. В действительности крестьянская логика предполагает, чтобы мы подумали об этом и сегодня сделали эти инвестиции.