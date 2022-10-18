Правительство на своем заседании 29 сентября утвердило государственный бюджет на 2023 год и стратегию госбюджета на следующие четыре года и направило их на обсуждение в Рийгикогу. Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) выступила перед Рийгикогу с политическим заявлением, что ключевыми словами государственного бюджета на следующий год являются национальная оборона и эстонский народ.
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Оппозиция о бюджете
ЯАНУС КАРИЛАЙД (Центристская партия): Забыты местные самоуправления, детское образование по интересам, финансирование здравоохранения…
Бесспорно, в этом только что переданном бюджете предусмотрены такие позитивные политические шаги, во имя которых Центристская партия ломала пики так, что искры летели. И сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что делали это не напрасно. Развал коалиции Центристской партии парадоксальным образом привел сюда, в зал Рийгикогу, больше политиков Центристской партии, чем раньше.
Реформисты стали сторонниками проекта семейных компенсаций, и за это им надо выразить признательность.
За повышение зарплаты спасателей и учителей Центристская партия всегда боролась как на словах, так и на деле. Полгода назад Партия реформ рассказывала как о номинальном, так и о структурном дефиците, и сказала "нет". Сдвиг дефицита даже на 0,1 процента казался невозможным.
На сегодня разрушен и такой оставшийся в прошлом веке подход. Повышение зарплат будет и партия премьер-министра не может больше использовать в качестве шор разговоры о структурном равновесии, когда масштабный кризис вывел из равновесия экономику всей Европы и всей Эстонии.
Но у этого бюджета есть и обратная сторона.
Забыли о местных самоуправлениях, о детском образовании по интересам и о дополнительном финансировании здравоохранения. Большие очереди на лечение все еще являются острой проблемой.
Даже если бы целью Партии реформ было только набрать очки за счет нынешней войны, то и в этой области нужны дела, а не риторика. До сих пор нет ПВО средней дальности. "Кайтселийт" и учения резервистов недофинансируются.
Люди Эстонии сейчас недостаточно защищены и оказались перед усиливающимся экономическим кризисом. Возьмем хотя бы проблему людей без постоянной медицинской страховки, каковых у нас по-прежнему около 70000 человек. Нынешнему правительству от этого тоже ни тепло ни холодно.
Мы, как маленький народ, должны заботиться о каждом.
Молодежи Эстонии сейчас никак невозможно получить жилье по доступной цене. В Эстонии отсутствует европейская жилищная политика. Продажные и арендные цены на недвижимость ставят все более безумные рекорды, а государство не финансирует строительство съемного жилья в достаточном объеме. Руководитель Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер тоже сказал, что планируемое повышение зарплаты недостаточное, чтобы помочь защищающим наши жизни полицейским и спасателем избежать риска бедности. Это ненормально, что защищающие народ Эстонии люди даже не могут получить от банка жилищный кредит.
Единовластие Каи Каллас решило 30 июня, что Таллиннской больницы, хаапсалуской железной дороги и спасательных вертолетов не будет. В новом году пособие на строительство футбольных холлов не получит также ни одно из самоуправлений, подавших ходатайство в первый раз. Не получат дополнительных денег, связанных с ростом цен на строительство, и проекты футбольных холлов, уже получивших дотацию из прежнего госбюджета.
Одной из целей Центристской партии всегда была приличная дорожная инфраструктура. Однако сегодня мы знаем, что у правительства нет денег на дороги и их не в состоянии даже поддерживать в порядке.
РЕНЕ КОКК (EKRE): Мы не видим, каким образом государство поддержит экономику
Передавая бюджет, премьер-министр говорила о повышении зарплат. Посмотрим на ту ситуацию, в которой мы сегодня оказались. То повышение зарплат, о котором тут говорится, бесспорно, необходимо, однако оно лишь экстренно покроет на пятую часть рост расходов, вызванный сегодняшней высокой инфляцией в стране. Это крохи по сравнению с тем, какова истинная потребность.
Речь зашла о гособороне. Очень много говорилось о том, что Эстония в состоянии войны и Европа тоже в состоянии войны. К счастью, Эстония не на войне, к счастью для нас, происходит это в Украине, и мы, разумеется, должны помогать ей, и Эстония очень много помогала, всегда готова помочь и сотрудничать, и обязательно будет делать это в дальнейшем.
Однако теперь, исходя из этого, у нас образовались довольно большие бреши в тех гособоронных ресурсах, которые мы отдали. Хотелось бы знать, что будет также делаться на те деньги, которые Евросоюз даст нам за оказанную Украине помощь. Что мы отдали и что финансирует Евросоюз. Что из этого будет сделано? Речь шла о ПВО средней дальности. Это одна из немногих позитивных вещей, о которых можно сказать, что действительно благодаря давлению со стороны EKRE и нашим замечательным членам Рийгикогу, имеющим фон Сил обороны, дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Однако этого мало, это надо делать быстрее.
Теперь о том, чего мы здесь не видим: ответственный госруководитель и госуправление должны предвидеть, что у нас есть собственный ресурс в виде сланца. Мы не видим тут шагов в том направлении, чтобы обеспечить свою энергобезопасность на базе собственного полезного ископаемого, то есть сланца. Я не раз говорил об этом и прежде. В Эстонии сланцевых запасов хватит на тридцать лет с плюсом. Мы должны четко предусмотреть сегодня в этом бюджете инвестиции в то, чтобы у нас имелась базирующаяся на собственных полезных ископаемых энергобезопасность.
Когда мы в один прекрасный день придем к тому, что у нас появятся более чистые энергоисточники, то это очень хорошо! Тогда мы сможем отправить эти созданные по лучшей из возможных технологий сланцевые энергоблоки в резерв - ждать того времени, когда они потребуются. Если не потребуются, то очень хорошо, тогда мы останемся при более чистой энергии. Сегодня мы таких шагов не видим. В действительности крестьянская логика предполагает, чтобы мы подумали об этом и сегодня сделали эти инвестиции.
Чего еще мы не видим? Того, как поддержать нашу экономику, нашу продуктовую безопасность. Мы хотели бы видеть тут предложения о том, как поддержать снижением налогов наше отечественное пищевое производство.