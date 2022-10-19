Французская комедия на все времена

Продолжаются гастроли Русского театра Эстонии в Ида-Вирумаа. Зрителей ждет встреча с сумасшедшим храбрецом де Бержераком из далекого прошлого, но создатели этой постановки уверяют, что он гораздо ближе к людям двадцать первого столетия, чем кажется на первый взгляд.

Бессмертную славу Сирано де Бержераку принес французский драматург Эдмон Ростан, посвятивший ему пьесу, ставшую мировым драматургическим шедевром. Лучшие актеры воплотили на разных сценах мира образ поэта и дуэлянта, благородного влюбленного, посвятившего всю свою жизнь служению Прекрасной Даме - Роксане Робен. Олег Ефремов, Георгий Тараторкин, Константин Райкин, Александр Домогаров и многие другие выходили на театральные подмостки в образе великого гасконца.