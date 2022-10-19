Во вторник, 25 октября, в нарвском концертном доме "Женева" - героическая комедия Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак". Стоимость билетов - от 10,50 евро до 22 евро.
Французская комедия на все времена
Продолжаются гастроли Русского театра Эстонии в Ида-Вирумаа. Зрителей ждет встреча с сумасшедшим храбрецом де Бержераком из далекого прошлого, но создатели этой постановки уверяют, что он гораздо ближе к людям двадцать первого столетия, чем кажется на первый взгляд.
Бессмертную славу Сирано де Бержераку принес французский драматург Эдмон Ростан, посвятивший ему пьесу, ставшую мировым драматургическим шедевром. Лучшие актеры воплотили на разных сценах мира образ поэта и дуэлянта, благородного влюбленного, посвятившего всю свою жизнь служению Прекрасной Даме - Роксане Робен. Олег Ефремов, Георгий Тараторкин, Константин Райкин, Александр Домогаров и многие другие выходили на театральные подмостки в образе великого гасконца.
Русский театр впервые обращается к этому знаменитому произведению. Премьера спектакля состоялась весной. У ида-вируских зрителей будет уникальная возможность увидеть на одной сцене звезд из разных театров Эстонии. В числе приглашенных актеров - блистательная Элина Пурде и Сандер Селлин. В спектакле также заняты Дмитрий Косяков, Иван Алексеев, Игорь Рогачев, Сергей Фурманюк, Дмитрий Кордас, Александр Домовой, Дан Ершов, Татьяна Каур. Мировая драматургия, классические костюмы, исторический сюжет спектакля объединены в истинно французский рыцарский сюжет, где любовь и коварство, предательство и благородство неотделимы друг от друга.