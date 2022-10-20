Директор Йыхвиской спортшколы покинул должность из-за деликатной жалобы

Ставший директором Йыхвиской спортшколы нынешней весной Тоомас Ныммисте утверждает, что ничего злонамеренного не сделал и вошел в женскую раздевалку, опасаясь, что там человеку стало плохо.

В прошлую пятницу йыхвиский волостной старейшина Марис Тоомель и директор спортшколы Тоомас Ныммисте договорились, что последний по собственному желанию уйдет с должности, так как на него поступила жалоба в связи с тем, что он зашел в женскую раздевалку спортхолла. В понедельник вечером Ныммисте в социальных сетях довел всю эту историю до сведения общественности со своей точки зрения.