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Директор Йыхвиской спортшколы покинул должность из-за деликатной жалобы

Эрик Гамзеев
, журналист
Директор Йыхвиской спортшколы покинул должность из-за деликатной жалобы
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Ставший директором Йыхвиской спортшколы нынешней весной Тоомас Ныммисте утверждает, что ничего злонамеренного не сделал и вошел в женскую раздевалку, опасаясь, что там человеку стало плохо.
Ставший директором Йыхвиской спортшколы нынешней весной Тоомас Ныммисте утверждает, что ничего злонамеренного не сделал и вошел в женскую раздевалку, опасаясь, что там человеку стало плохо. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

В прошлую пятницу йыхвиский волостной старейшина Марис Тоомель и директор спортшколы Тоомас Ныммисте договорились, что последний по собственному желанию уйдет с должности, так как на него поступила жалоба в связи с тем, что он зашел в женскую раздевалку спортхолла. В понедельник вечером Ныммисте в социальных сетях довел всю эту историю до сведения общественности со своей точки зрения.

Тоомас Ныммисте, ставший директором Йыхвиской спортшколы нынешней весной, сообщил, что покидает должность, чтобы не было перевирания и сплетен. "На меня подана деликатная жалоба. А именно: по словам подательницы жалобы, я вошел в женскую раздевалку дома спорта и причинил ей чувство неловкости", - отметил он и затем более подробно объяснил причины.

Ныммисте: опасался, что человек почувствовал себя плохо

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