В четверг станет ясно, останутся ли у власти в Кохтла-Ярве подозреваемые в коррупции

На голосование будут вынесены семь вотумов недоверия: среди прочих председателю горсобрания Тийту Лиллеметсу и заместителю председателя Марии Меркуловой, всей городской управе, а также троим председателям комиссий горсобрания, которые также являются подозреваемыми. Кроме того, отдельно будут голосовать по вотуму недоверия мэру Тоомасу Наелю, который, в отличие от других, не является подозреваемым.