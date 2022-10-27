Момент истины, который наступит на заседании Кохтла-Ярвеского горсобрания в четверг днем, определит, продолжит управлять городом группа лиц, подозреваемых в коррупционных преступлениях, или остальным удастся их сместить и самим создать новую коалицию.
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В четверг станет ясно, останутся ли у власти в Кохтла-Ярве подозреваемые в коррупции
В четверг станет ясно, останутся ли у власти в Кохтла-Ярве подозреваемые в коррупции
На голосование будут вынесены семь вотумов недоверия: среди прочих председателю горсобрания Тийту Лиллеметсу и заместителю председателя Марии Меркуловой, всей городской управе, а также троим председателям комиссий горсобрания, которые также являются подозреваемыми. Кроме того, отдельно будут голосовать по вотуму недоверия мэру Тоомасу Наелю, который, в отличие от других, не является подозреваемым.