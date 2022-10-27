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В четверг станет ясно, останутся ли у власти в Кохтла-Ярве подозреваемые в коррупции

Эрик Гамзеев
, журналист
В четверг станет ясно, останутся ли у власти в Кохтла-Ярве подозреваемые в коррупции
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Подозреваемые в коррупционных преступлениях председатель горсобрания Тийт Лиллеметс и председатель ревизионной комиссии Янек Пахка пока не сочли нужным оставить свои должности.
Подозреваемые в коррупционных преступлениях председатель горсобрания Тийт Лиллеметс и председатель ревизионной комиссии Янек Пахка пока не сочли нужным оставить свои должности. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Момент истины, который наступит на заседании Кохтла-Ярвеского горсобрания в четверг днем, определит, продолжит управлять городом группа лиц, подозреваемых в коррупционных преступлениях, или остальным удастся их сместить и самим создать новую коалицию.

На голосование будут вынесены семь вотумов недоверия: среди прочих председателю горсобрания Тийту Лиллеметсу и заместителю председателя Марии Меркуловой, всей городской управе, а также троим председателям комиссий горсобрания, которые также являются подозреваемыми. Кроме того, отдельно будут голосовать по вотуму недоверия мэру Тоомасу Наелю, который, в отличие от других, не является подозреваемым.

Хотя за последние недели в Кохтла-Ярве подозреваемых в коррупции политиков и чиновников набралось на целую футбольную команду, только Алена Казакова, помощник мэра по Ахтмеской и Сомпаской городским частям, подала в отставку по собственному желанию.

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