Загоревшийся "Pargi Keskus" отделался легким испугом

28 октября в 19.48 в центр тревоги поступило сообщение о задымлении и возгорании на крыше торгового центра, расположенного на Пуру теэ, 1 в Йыхви. Людей эвакуировали из центра, спасателям пришлось задействовать полицию. На крыше горел участок площадью два квадратных метра между электрощитом и вентиляционной трубой. К 20.35 пожар был потушен. В огне никто не пострадал. На место прибыли пять спасательных команд. Причина возгорания выясняется, сообщили в Идаском спасательном центре.