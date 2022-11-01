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Загоревшийся "Pargi Keskus" отделался легким испугом

Эрик Калда
, журналист
Загоревшийся "Pargi Keskus" отделался легким испугом
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В работах по тушению в "Pargi Keskus" участвовали пять спасательных расчетов, пожар был потушен примерно за полчаса.
В работах по тушению в "Pargi Keskus" участвовали пять спасательных расчетов, пожар был потушен примерно за полчаса. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В пятницу вечером загорелась крыша крупнейшего в Йыхви торгового центра "Pargi Keskus". Люди не пострадали, избежать большего ущерба удалось, потому что огонь был быстро локализован.

28 октября в 19.48 в центр тревоги поступило сообщение о задымлении и возгорании на крыше торгового центра, расположенного на Пуру теэ, 1 в Йыхви. Людей эвакуировали из центра, спасателям пришлось задействовать полицию. На крыше горел участок площадью два квадратных метра между электрощитом и вентиляционной трубой. К 20.35 пожар был потушен. В огне никто не пострадал. На место прибыли пять спасательных команд. Причина возгорания выясняется, сообщили в Идаском спасательном центре. 

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