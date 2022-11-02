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В поселке Олгина сильно подорожает центральное отопление

Илья Смирнов
В поселке Олгина сильно подорожает центральное отопление
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Дорожный знак на въезде в поселок Олгина на территории города Нарва-Йыэсуу.
Дорожный знак на въезде в поселок Олгина на территории города Нарва-Йыэсуу. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В Нарва-Йыэсуу в сетевом регионе поселка Олгина с декабря сильно повысится стоимость центрального отопления.

Департамент конкуренции одобрил ходатайство концерна "SW Energia" о повышении в сетевом регионе поселка Oлгина предельной цены на теплоэнергию. Сейчас, начиная 2016 года, предельный теплотариф там составляет 68,44 евро за мегаватт-час, считая с налогом с оборота, а с декабря 2022 года он станет 115,87 евро за мегаватт-час, считая с НСО. Таким образом, подорожание будет без малого 70 процентов.

В связи с этой новостью концерн "SW Energia" напомнил потребителям в Олгина, что в 2018 году он обновил для них котельную, работающую на древесной щепе. Проект софинансировался Центром инвестиций в окружающую среду, однако половину затрат понес сам "SW Energia". Полная стоимость обновленной котельной в Олгина составила 254870 евро.

Котельная в Олгина снабжает теплом 11 зданий, из которых семь - жилые, остальные - общественные. Цена центрального отопления формируется из инвестиций в производство тепла, постоянных затрат, а также затрат собственно на топливо.

В октябре жителям городской части большого Нарва-Йыэсуу комапния "Adven Eesti" тоже сообщала о повышении теплотарифа. В курортном городе новая предельная цена теплоэнергии с ноября составляет 153,01 евро за мегаватт-час, считая с налогом с оборота. Это самая высокая в Ида-Вирумаа стоимость отопления.

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