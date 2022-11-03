Нарвской Кренгольмской гимназии начали искать нового директора

Отдел культуры Нарвской горуправы в самое ближайшее время опубликует на общедоступных веб-сайтах детальное объявление о конкурсе кандидатов на должность директора Кренгольмской гимназии. Срок подачи заявлений продлится до 30 ноября.

Предыдущий директор гимназии Ирина Янович уволена с 26 октября. Нарвская горуправа расторгла с ней договор, формально следуя предписанию Министерства образования и науки, согласно которому Янович должна была срочно получить магистерскую степень, но сделать этого не успела, поскольку только в этом году поступила в магистратуру в вуз. У Янович уже есть два высших педагогических образования, и по этой части к ней прежде не было замечаний.

Вдобавок, в 2022 году в Кренгольмской гимназии прошла государственная проверка, результаты которой не удовлетворили ни мининистерство, ни горуправу, о чем ранее рассказывала мэр Нарвы Катри Райк, считающая увольнение Янович заслуженным.

Сама Янович видит политическую причину своего увольнения, поскольку она является членом Нарвского горсобрания и в оппозиции противостоит коалиции, лидер которой - мэр Катри Райк.

После увольнения Янович в ее защиту открыто выступили как сотни родителей учащихся, так и члены попечительского совета. Соответствующие заявления были разосланы в Минобразования и Нарвскую горуправу. Обращающиеся просят продлить срок действия предписания о получении Ириной Янович магистерской степени образования и вернуть ее на должность директора.

Сама Янович пообещала, что обжалует в суде свое увольнение.

Как показывает обычная практика, в суде может быть принято решение о выплате несправедливо уволенному денежной компенсации, но не о восстановлении его в должности.

С 26 октября обязанности директора Кренгольмской гимназии временно исполняет завуч Евгения Кирсанова.