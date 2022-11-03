Катри Райк назначила своего политического сторонника Екатерину Голубцову руководить Кренгольмской гимназией

Нарвская горуправа 2 ноября объявила конкурс на замещение вакантной должности директора Кренгольмской гимназии, откуда неделей ранее скандально уволили Ирину Янович, оппозиционного члена Нарвского горсобрания. За день до объявления конкурса горуправа назначила новым временным руководителем гимназии депутата горсобрания из правящей коалиции Екатерину Голубцову, члена Центристской партии Эстонии.

Мэр Нарвы Катри Райк в комментарии "Северному побережью" высказала понимание, как нехорошо в политическом смысле выглядит назначение Голубцовой на место ранее уволенной Янович, являющейся ее политическим оппонентом. Но Райк напомнила, что это временное решение, и вдобавок Голубцова имеет в прошлом опыт работы директором школы, отвечает квалификационным требованиям, а сейчас руководит детским садом "Põngerjas", который находится сравнительно недалеко от Кренгольмской гимназии и сотрудничает с ней.

Других хороших вариантов, по словам Райк, не было, как не было бы хорошим вариантом и назначить временным руководителем Кренгольмской гимназии директора какой-нибудь другой городской школы. Многие школы Нарвы, как отметила Райк, ощущают сейчас взаимную конкуренцию. "Екатерина Голубцова - это был сейчас самый нейтральный вариант, плюс она соответствует квалификационным требованиям", - повторила Райк.