Член коалиции Нарвского горсобрания Екатерина Голубцова, поддерживающая мэра Катри Райк, назначена временно руководить Кренгольмской гимназией. Неделей ранее с должности директора этой гимназии Нарвская горуправа уволила Ирину Янович, политического оппонента Райк.
Катри Райк назначила своего политического сторонника Екатерину Голубцову руководить Кренгольмской гимназией
Нарвская горуправа 2 ноября объявила конкурс на замещение вакантной должности директора Кренгольмской гимназии, откуда неделей ранее скандально уволили Ирину Янович, оппозиционного члена Нарвского горсобрания. За день до объявления конкурса горуправа назначила новым временным руководителем гимназии депутата горсобрания из правящей коалиции Екатерину Голубцову, члена Центристской партии Эстонии.
Мэр Нарвы Катри Райк в комментарии "Северному побережью" высказала понимание, как нехорошо в политическом смысле выглядит назначение Голубцовой на место ранее уволенной Янович, являющейся ее политическим оппонентом. Но Райк напомнила, что это временное решение, и вдобавок Голубцова имеет в прошлом опыт работы директором школы, отвечает квалификационным требованиям, а сейчас руководит детским садом "Põngerjas", который находится сравнительно недалеко от Кренгольмской гимназии и сотрудничает с ней.
Других хороших вариантов, по словам Райк, не было, как не было бы хорошим вариантом и назначить временным руководителем Кренгольмской гимназии директора какой-нибудь другой городской школы. Многие школы Нарвы, как отметила Райк, ощущают сейчас взаимную конкуренцию. "Екатерина Голубцова - это был сейчас самый нейтральный вариант, плюс она соответствует квалификационным требованиям", - повторила Райк.
- Я очень надеюсь, как говорила об этом и в прошлом, что Рийгикогу примет закон о том, чтобы директора муниципальных учреждений, как то школ и детсадов, не могли бы являться депутатами местных собраний. Тогда было бы спокойнее и в коалиции, и в оппозиции. Сейчас я понимаю как это выглядит (назначение Голубцовой), но лучшего варианта не нашли, - сказала Райк.
Сразу после увольнения Ирины Янович 26 октября нарвская чиновница Лариса Дегель, отвечающая за сферу образования, сообщила "Северному побережью", что временно руководить Кренгольмской гимназией она назначила завуча Евгению Кирсанову. Это же написано черным по белому в распоряжении Нарвской горуправы от 2 ноября, подписанном вице-мэром Ириной Смирновой. На следующий день мэр Катри Райк сказала, что завуч не может работать по личным причинам, поэтому временным руководителем она решила назначить Екатерину Голубцову.
Уже объявленный конкурс на замещение вакантной должности директора Нарвской Кренгольмской гимназии должен завершиться в течение декабря, прием заявлений от кандидатов продлится до 30 ноября.
Прошлый директор Кренгольмской гимназии Ирина Янович была уволена 25 октября, так как этого требовало предписание от Министерства образования и науки. Янович якобы не отвечает квалификационным требованиям - у нее нет высшего образования на уровне магистра, хотя несколькими годами ранее она с таким же образованием была назначена на директорскую должность по итогам открытого конкурса.
Янович теперь намерена обжаловать в суде свое увольнение. За нее открыто высказались почти три сотни родителей учащихся и попечительский совет Кренгольмской гимназии.