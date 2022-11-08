Волостное управление создало своим распоряжением действующий при волостном управлении совет пожилых.
В Люганузе создали совет пожилых людей
В совет войдут три представителя волостного управления и по одному представителю от разных районов волости - от Кивиыли, Пюсси, Майдла, Сонда и Люганузе. В распоряжении говорится, что совет будет заниматься выяснением точек зрения пожилых жителей Люганузеской волости на касающиеся жизни волости вопросы (транспорт, культурные потребности, жизненная среда и пр.) и представлением этой информации волостному управлению. Совет будет рассматривать также вопросы, поднимаемые его членами и направленные волостным управлением на рассмотрение совета, а также подавать волостному управлению предложения со своей стороны.
В сентябре "Северное побережье" писало о конфликте между майдласкими пенсионерами и волостной властью, когда волостное управление под предлогом экономии перевело Майдлаский дневной центр пожилых людей против их воли из дома управляющего мызой в здание молодежного центра. Тогда волостное управление упрекали за то, что волость не спросила мнения пожилых людей.
В прошлом году совет пожилых был создан также в Тойлаской волости, а нынешним летом Йыхвиское волостное управление решило создать при волостном управлении совет пожилых в виде постоянной комиссии.