В Люганузе создали совет пожилых людей

В совет войдут три представителя волостного управления и по одному представителю от разных районов волости - от Кивиыли, Пюсси, Майдла, Сонда и Люганузе. В распоряжении говорится, что совет будет заниматься выяснением точек зрения пожилых жителей Люганузеской волости на касающиеся жизни волости вопросы (транспорт, культурные потребности, жизненная среда и пр.) и представлением этой информации волостному управлению. Совет будет рассматривать также вопросы, поднимаемые его членами и направленные волостным управлением на рассмотрение совета, а также подавать волостному управлению предложения со своей стороны.