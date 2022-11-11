Проблема нехватки медиков незаметно подводит Нарвскую больницу к утрате самостоятельности

Незачем скрывать от нарвитян

Член Нарвского горсобрания Ирина Янович рассказала, что из разных источников до нее дошла информация о якобы подготовке городской больницы к переподчинению или вроде того. По словам Янович, в голове сразу возникает картина, что с объявлением больницы филиалом в приграничном городе совсем не останется врачей-специалистов, и горожанам надо будет всегда ездить, например, в Кохтла-Ярве.

Янович пару лет назад сама была председателем совета Нарвской больницы, и, по ее рассказу, речь всегда вели лишь о тесном сотрудничестве с клиникой Тартуского университета - ради того, чтобы врачи оттуда приезжали на прием в Нарву. "Никогда, ни разу не было обсуждения того, чтобы Нарвская больница стала филиалом Ида-Вируской центральной больницы", - отметила Янович.

- Если что-то такое сейчас готовится - к кому бы Нарвская больница ни присоединилась в будущем, - информация должна быть доступна горожанам: что уже идут переговоры или есть такие планы. Если возникла необходимость провести административную реформу в больнице, то надо говорить об этом людям, а не делать все втихаря, - высказалась Янович, недовольная тем, что Нарва полнится слухами, а информация просачивается по капле из разных источников.

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