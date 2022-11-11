Нарвская больница, сталкивающаяся с каждым годом все сильнее с проблемой нехватки медперсонала и стареющего штата врачей, может утратить способность оказывать предписанные ей лечебные услуги. Как сообщили "Северному побережью" сразу несколько источников, совет больницы ищет возможность сделать ее филиалом больницы более высокого уровня, поскольку городское учреждение само не справляется с усугубляющимся положением.
Проблема нехватки медиков незаметно подводит Нарвскую больницу к утрате самостоятельности
Нарвская больница является муниципальным учреждением. Из пяти членов совета "SA Narva Haigla", куда входят высшие руководители и депутаты Нарвы, несколько сказали "Северному побережью" не под запись, что ищутся разные способы решения усугубляющейся проблемы нехватки кадров.
Общеизвестно, что в Нарвской больнице много возрастных врачей и им в помощь или на замену новых работников не найти, положение не улучшается кардинально, перспектива становится сумрачнее год от года. Действующая с 2021 года программа функционального развития Нарвской больницы отмечает, что решить проблему поиска новых кадров и смены поколений критически важно за пять-десять ближайших лет.
Одним из смелых вариантов решения якобы придумали переподчинение городского лечебного учреждения какой-то другой больнице или клинике в качестве филиала. Как уверены осведомленные источники, такой вероятный сценарий реформирования Нарвской больницы пока рано выносить на публику.
Программа функционального развития Нарвской больницы на 2021-2030 годы говорит о плотном сотрудничестве с клиникой Тартуского университета, а также о приеме в Нарве врачей из Ида-Вируской центральной больницы, но никак не о передаче кому-либо всей городской больницы целиком.
Председатель совета "SA Narva Haigla", мэр Нарвы Катри Райк сказала, что говорить о такой реформе Нарвской больницы пока рано, и к этому разговору Райк готова вернуться, возможно, в декабре. В 2021 году в интервью "Северному побережью" Райк отмечала, что "идут последние секунды, когда еще можно спасти нашу больницу".
Незачем скрывать от нарвитян
Член Нарвского горсобрания Ирина Янович рассказала, что из разных источников до нее дошла информация о якобы подготовке городской больницы к переподчинению или вроде того. По словам Янович, в голове сразу возникает картина, что с объявлением больницы филиалом в приграничном городе совсем не останется врачей-специалистов, и горожанам надо будет всегда ездить, например, в Кохтла-Ярве.
Янович пару лет назад сама была председателем совета Нарвской больницы, и, по ее рассказу, речь всегда вели лишь о тесном сотрудничестве с клиникой Тартуского университета - ради того, чтобы врачи оттуда приезжали на прием в Нарву. "Никогда, ни разу не было обсуждения того, чтобы Нарвская больница стала филиалом Ида-Вируской центральной больницы", - отметила Янович.
- Если что-то такое сейчас готовится - к кому бы Нарвская больница ни присоединилась в будущем, - информация должна быть доступна горожанам: что уже идут переговоры или есть такие планы. Если возникла необходимость провести административную реформу в больнице, то надо говорить об этом людям, а не делать все втихаря, - высказалась Янович, недовольная тем, что Нарва полнится слухами, а информация просачивается по капле из разных источников.
Информация не находит подтверждения
В Министерстве социальных дел "Северному побережью" сообщили, что им ничего не известно о желании Нарвы переподчинить кому-то городскую больницу. О своей якобы неосведомленности сказал и член правления "SA Narva Haigla" Аго Кыргвеэ.
- От имени государства мы поддерживаем все формы сотрудничества многопрофильных больниц и центров компетенций на уровне уездов, - говорит Хели Палусте из Министерства социальных дел, руководящая проектами по развитию системы здравоохранения. - Нарвская больница представила свою программу функционального развития, ее первая фаза была одобрена министром. В этой программе, в частности, есть ссылка на сотрудничество в обеспечении химиотерапией пациентов в Нарве и регионе. Совместная работа подобного рода приветствуется министерством.
В Ида-Вируской центральной больнице "Северному побережью" тоже заявили, что никаких переговоров с Нарвской больницей об объединении не ведут и не планируют. "Такого вопроса не стоит на повестке дня", - сказал пресс-представитель центральной уездной больницы Михаил Таммеару.