Хотя член Европарламента Яна Тоом всего месяц назад утверждала, что не намерена в третий раз баллотироваться на парламентских выборах в Ида-Вирумаа, штаб-квартира партии убедила ее изменить свое мнение, ведь иначе результат на выборах у партии, привыкшей собирать в этом регионе не менее 50 процентов голосов, оказался бы значительно ниже прежнего.
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Центристская партия вновь отправляет Яну Тоом спасать результаты выборов в Ида-Вирумаа
Центристская партия вновь отправляет Яну Тоом спасать результаты выборов в Ида-Вирумаа
В пятницу утром Центристская партия разослала сообщение, передающее слова Яны Тоом о том, что Ида-Вирумаа ей очень знаком и проблемы уезда ей известны, хотя процессы последних месяцев ухудшили ситуацию. "Наиболее острыми темами являются, конечно, социально-экономическое положение жителей, сфера энергетики и будущее сланца. В то же время все сильнее ощущаются сильный страх и разочарование, а также раскол в обществе, на что нельзя не обращать внимание. Принятые впопыхах непродуманные решения приносят пользу некоторым политикам, но никак не ведут нас вперед. Центристская партия - это сила, которая в состоянии противостоять многим глупостям, и я должна внести для этого свой вклад", - отметила она.