Центристская партия вновь отправляет Яну Тоом спасать результаты выборов в Ида-Вирумаа

В пятницу утром Центристская партия разослала сообщение, передающее слова Яны Тоом о том, что Ида-Вирумаа ей очень знаком и проблемы уезда ей известны, хотя процессы последних месяцев ухудшили ситуацию. "Наиболее острыми темами являются, конечно, социально-экономическое положение жителей, сфера энергетики и будущее сланца. В то же время все сильнее ощущаются сильный страх и разочарование, а также раскол в обществе, на что нельзя не обращать внимание. Принятые впопыхах непродуманные решения приносят пользу некоторым политикам, но никак не ведут нас вперед. Центристская партия - это сила, которая в состоянии противостоять многим глупостям, и я должна внести для этого свой вклад", - отметила она.