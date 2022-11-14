Языковой лицей оставляют единственной в Нарве муниципальной гимназией

В числе прочих показателей у Нарвского языкового лицея оказался немного ниже показатель удельного веса выпускников гимназии, который составляет 74,6%. В Кренгольмской гимназии - 78,4%, в Пяхклимяэской гимназии - 83,7%.

Про Нарвский языковой лицей также известно, что он традиционно возглавляет рейтинги лучших русскоязычных школ в Эстонии вообще и в Ида-Вирумаа в частности.

Политически одобряемый выбор

Выбор Нарвского языкового лицея в качестве единственной остающейся в Нарве муниципальной гимназии был сделан в явно благоприятных именно для лицея политических условиях: директор лицея и депутат горсобрания Надежда Черкашина входит в правящую политическую коалицию во главе с мэром Нарвы Катри Райк. Директора Пяхклимяэской и Солдинаской гимназий не участвуют в публичной политике, а противодействовавшая Нарвской горуправе и мэру Катри Райк директор Кренгольмской гимназии Ирина Янович в октябре была со скандалом уволена с должности.

Зампредседателя Нарвского горсобрания Денис Ларченко сообщил "Северному побережью", что проект решения о реорганизации общеобразовательных школ на этой неделе начинают обсуждать депутатские комиссии. Окончательное решение планируется принять, по словам Ларченко, на очередном заседании горсобрания 24 ноября.

Изначальной предпосылкой к закрытию муниципальных гимназий в Нарве является то обстоятельство, что в 2023/24 учебном году в приграничном городе откроются две государственные гимназии, возведение которых движется полным ходом. Строительство финансируется государством при условии, что в госгимназиях будет учиться львиная доля нарвских старшеклассников.