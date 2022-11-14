Представленный проект реорганизации нарвских общеобразовательных школ предлагает закрыть гимназическую ступень в четырех нарвских гимназиях уже со следующего учебного года, когда откроются две государственные гимназии. Единственной в Нарве муниципальной гимназией предложено оставить Нарвский языковой лицей, которым руководит член правящей в городе депутатской фракции.
Языковой лицей оставляют единственной в Нарве муниципальной гимназией
Нарвская горуправа передала в городское собрание проект решения о реорганизации городских общеобразовательных школ. Согласно проекту, с осени 2023 года гимназисты покинут Кесклиннаскую, Кренгольмскую, Пяхклимяэскую и Солдинаскую гимназии Нарвы - и они станут основными школами.
Гимназическое звено останется только в Нарвском языковом лицее, как предлагает депутатам горсобрания городская управа.
Нарвская горуправа не рассматривала Солдинаскую гимназию в качестве претендента на единственную остающуюся муниципальную гимназию, Кесклиннаская гимназия обязана стать основной школой согласно условиям государственного софинансирования реконструкции ее школьного здания, а Кренгольмская и Пяхклимяэская гимназии проиграли языковому лицею в итоге проделанного чиновниками выбора.
Критерии выбора кажутся путаными
Ясно и однозначно сформулировать превосходство именно Нарвского языкового лицея у чиновников не получилось. Они указали, например, что у лицея преимущество как по имеющемуся числу гимназистов, так и по средним размерам гимназических классов в сравнении с классами основной школы.
Как пишет Нарвская горуправа в пояснении к проекту решения, список рассмотренных показателей эффективности гимназий включает вклад гимназий в успеваемость учащихся. Этот показатель характеризует эффективность учебной работы и оценивается по математике, эстонскому языку и эстонскому языку как второму. Под вкладом гимназии понимается та часть знаний и умений учащихся, которая прибавилась благодаря качеству учебной работы. Сравнив показатели трех общеобразовательных школ (Кренгольмская гимназия, Пяхклимяэская гимназии и Нарвский языковой лицей), согласно последним опубликованным данным, лучшие показатели вклада гимназий оказались у языкового лицея: по базовой и профильной математике, а также по эстонскому языку как второму языку вклад лицея очень высок. При этом вклад Кренгольмской гимназии высок по всем предметам, у Пяхклимяэской гимназии высокий вклад по базовой математике и средний вклад по профильной математике и эстонскому языку как второму.
В числе прочих показателей у Нарвского языкового лицея оказался немного ниже показатель удельного веса выпускников гимназии, который составляет 74,6%. В Кренгольмской гимназии - 78,4%, в Пяхклимяэской гимназии - 83,7%.
Про Нарвский языковой лицей также известно, что он традиционно возглавляет рейтинги лучших русскоязычных школ в Эстонии вообще и в Ида-Вирумаа в частности.
Политически одобряемый выбор
Выбор Нарвского языкового лицея в качестве единственной остающейся в Нарве муниципальной гимназии был сделан в явно благоприятных именно для лицея политических условиях: директор лицея и депутат горсобрания Надежда Черкашина входит в правящую политическую коалицию во главе с мэром Нарвы Катри Райк. Директора Пяхклимяэской и Солдинаской гимназий не участвуют в публичной политике, а противодействовавшая Нарвской горуправе и мэру Катри Райк директор Кренгольмской гимназии Ирина Янович в октябре была со скандалом уволена с должности.
Зампредседателя Нарвского горсобрания Денис Ларченко сообщил "Северному побережью", что проект решения о реорганизации общеобразовательных школ на этой неделе начинают обсуждать депутатские комиссии. Окончательное решение планируется принять, по словам Ларченко, на очередном заседании горсобрания 24 ноября.
Изначальной предпосылкой к закрытию муниципальных гимназий в Нарве является то обстоятельство, что в 2023/24 учебном году в приграничном городе откроются две государственные гимназии, возведение которых движется полным ходом. Строительство финансируется государством при условии, что в госгимназиях будет учиться львиная доля нарвских старшеклассников.
Между Нарвой и Министерством образования и науки с октября 2020 года действует официальное соглашение, согласно которому в двух нарвских госгимназиях будет суммарно 720 учебных мест, а в муниципальных гимназиях город вправе обучать не более чем двадцать процентов всех нарвских гимназистов. Исходя из этого власти Нарвы решают оставить гимназическое звено лишь в одной школе, подсчитав, что в 2023/24 учебном году городу необходимо будет еще 140-180 гимназических мест наряду с теми, что откроются в двух госгимназиях и в одной частной гимназии.