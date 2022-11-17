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Память об исчезнувших школах северо-востока Эстонии заключили в переплет

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Память об исчезнувших школах северо-востока Эстонии заключили в переплет
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Ээви Паасмяэ и Эвальд Теэтлок рассказали в Синимяэской библиотеке о том, как родилась публикация об исчезнувших школах лаагнаского края.
Ээви Паасмяэ и Эвальд Теэтлок рассказали в Синимяэской библиотеке о том, как родилась публикация об исчезнувших школах лаагнаского края. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Дома больше не осталось, школьные дороги заросли травой. Но все еще есть те, кто рассказывает истории и делится воспоминаниями", - представила публикацию об исчезнувших школах лаагнаского края член сельского общества "Vanatare" Ээви Паасмяэ.

Летом в Лаагна собирались люди, учившиеся в маленьких деревенских школах этого края, двери которых были закрыты десятки лет назад. На посвященном бывшим школам слете был открыт памятный камень, ставший постоянным напоминанием о былых временах. Тогда Ээви Паасмяэ пообещала, что следующим шагом станет печатное издание об истории школ региона.

На прошлой неделе она представила издание вместе с другим автором, Эвальдом Теэтлоком, широкой публике в Синимяэской библиотеке.

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