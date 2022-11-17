Память об исчезнувших школах северо-востока Эстонии заключили в переплет

Летом в Лаагна собирались люди, учившиеся в маленьких деревенских школах этого края, двери которых были закрыты десятки лет назад. На посвященном бывшим школам слете был открыт памятный камень, ставший постоянным напоминанием о былых временах. Тогда Ээви Паасмяэ пообещала, что следующим шагом станет печатное издание об истории школ региона.