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ВИДЕО ⟩ В среду утром в Йыхви выпал мокрый снег

Эрик Гамзеев
, журналист
В среду утром в Йыхви выпал мокрый снег
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Снежное утро в центре Йыхви в среду, 16 ноября.
Снежное утро в центре Йыхви в среду, 16 ноября. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Если только в субботу температура воздуха в Йыхви поднялась до 13,6 градуса, что стало повторением температурного рекорда за ноябрь, то уже утром в среду шел мокрый снег и земля была белой.

По данным метеослужбы, в 8 часов утра в среду в Йыхви было минус 0,5 градуса. 

В среду и четверг в уездном центре Ида-Вирумаа температура сохранится около нуля, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. В пятницу ожидается понижение температуры до -2...-6 градусов.

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