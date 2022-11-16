Если только в субботу температура воздуха в Йыхви поднялась до 13,6 градуса, что стало повторением температурного рекорда за ноябрь, то уже утром в среду шел мокрый снег и земля была белой.
ВИДЕО ⟩ В среду утром в Йыхви выпал мокрый снег
В среду утром в Йыхви выпал мокрый снег
По данным метеослужбы, в 8 часов утра в среду в Йыхви было минус 0,5 градуса.
В среду и четверг в уездном центре Ида-Вирумаа температура сохранится около нуля, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. В пятницу ожидается понижение температуры до -2...-6 градусов.
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