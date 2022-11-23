Хотя мнения членов хозяйственной комиссии по поводу организации салюта разошлись, традиционные фейерверки в Ахтмеской и Ярвеской частях Кохтла-Ярве будут запущены.
Новогодний салют в Кохтла-Ярве будет
Новогодний салют в Кохтла-Ярве будет
Стоимость двух заказанных фейерверков составляет 8640 евро, включая налог с оборота. Из этой суммы 3300 евро поступит от водного и водоочистного предприятия ТОО "Järve Biopuhastus".
Все остальные города Ида-Вирумаа, в отличие от Кохтла-Ярве, ранее приняли решения отказаться от новогодних фейерверков ради экономии.
Во время рождественского месяца кохтлаярвесцам предложат разнообразную развлекательную программу: концерты, выставки, творческие мастерские, театральные постановки, вечера отдыха, ярмарки, рождественские квесты и прочие.
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