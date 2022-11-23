Новогодний салют в Кохтла-Ярве будет

Стоимость двух заказанных фейерверков составляет 8640 евро, включая налог с оборота. Из этой суммы 3300 евро поступит от водного и водоочистного предприятия ТОО "Järve Biopuhastus".

Все остальные города Ида-Вирумаа, в отличие от Кохтла-Ярве, ранее приняли решения отказаться от новогодних фейерверков ради экономии.