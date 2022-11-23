Выход на лед Нарвского водохранилища и реки Нарва пока под запретом

"У берегов водоемов уже есть тонкий ледяной покров, но он далеко не так прочен, чтобы выдержать вес человека. Поэтому в целях защиты жизни и здоровья людей запрещено выходить на лед", - сообщил руководитель Нарвского кордона Дмитрий Горелов.

Ограничение будет действовать до тех пор, пока ледовая разведка пограничников не подтвердит, что лед стал достаточно прочным для передвижения.

Дмитрий Горелов пояснил, что безопасность выхода на лед гарантирована, если толщина льда повсеместно составляет 7-10 сантиметров. "Если на некоторых берегах слой льда кажется толстым, это вовсе не означает, что можно безопасно находится на льду на всей площади водоема", - отметил Горелов.

Двумя днями ранее Департамент полиции и погранохраны запретил ходить пешком и передвигаться на автотранспорте по еще тонкому льду Чудского, Теплого и Псковского озер, а также озер Паттина, Ванику, Пабра и Крийва.

Пограничники сообщили, что они уже занимаются ледовой разведкой и при первой возможности сообщат, когда выход на лед станет безопасным как для рыбаков, так и для транспортных средств.