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ФОТО ДНЯ ⟩ В Йыхви открылась очередная станция техобслуживания

Эрик Гамзеев
, журналист
В Йыхви открылась очередная станция техобслуживания
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Фото: Raul Mee

Сегодня продавец топлива "Olerex" открыл в Йыхви круглосуточную станцию полного обслуживания с магазином, кафе и мойкой на месте бывшей автоматической заправочной станции.

Чтобы построить более крупную станцию, было снесено здание бывшего таксопарка на Тартуском шоссе. "Поскольку мы увидели в Йыхви и тамошнем местонахождении больший потенциал, чем раньше, мы решили построить станцию полного обслуживания вместо прежней АЗС", - сказала исполнительный руководитель "Olerex" Пирет Миллер.

Строительство станции в Йыхви обошлось "Olerex" в два миллиона евро.

В этом году в Йыхви появилось несколько новых автосервисов. В начале осени "Terminal Oil" завершил строительство новой станции на парковке "Pargi Keskus". Летом "Alexela" открыла расширенную станцию около перекрестка на западном въезде в Йыхви.

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