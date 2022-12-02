ФОТО ДНЯ ⟩ В Йыхви открылась очередная станция техобслуживания

Чтобы построить более крупную станцию, было снесено здание бывшего таксопарка на Тартуском шоссе. "Поскольку мы увидели в Йыхви и тамошнем местонахождении больший потенциал, чем раньше, мы решили построить станцию полного обслуживания вместо прежней АЗС", - сказала исполнительный руководитель "Olerex" Пирет Миллер.

Строительство станции в Йыхви обошлось "Olerex" в два миллиона евро.