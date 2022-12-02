Сегодня продавец топлива "Olerex" открыл в Йыхви круглосуточную станцию полного обслуживания с магазином, кафе и мойкой на месте бывшей автоматической заправочной станции.
ФОТО ДНЯ ⟩ В Йыхви открылась очередная станция техобслуживания
В Йыхви открылась очередная станция техобслуживания
Чтобы построить более крупную станцию, было снесено здание бывшего таксопарка на Тартуском шоссе. "Поскольку мы увидели в Йыхви и тамошнем местонахождении больший потенциал, чем раньше, мы решили построить станцию полного обслуживания вместо прежней АЗС", - сказала исполнительный руководитель "Olerex" Пирет Миллер.
Строительство станции в Йыхви обошлось "Olerex" в два миллиона евро.
В этом году в Йыхви появилось несколько новых автосервисов. В начале осени "Terminal Oil" завершил строительство новой станции на парковке "Pargi Keskus". Летом "Alexela" открыла расширенную станцию около перекрестка на западном въезде в Йыхви.
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