В Нарве передумали переименовывать улицу имени участника кренгольмской стачки

Нарвское городское собрание может успеть еще в этом году рассмотреть представленный горуправой список переименований улиц, носящих имена коммунаров, красноармейцев, прочих советских деятелей, а также разные другие "красные" наименования. Ожидается, что переименованы будут в общем одиннадцать улиц Нарвы, такие как Антса Даумана, Альберта-Аугуста Тиймана, Игоря Графова, 26 Июля, 1 Мая, Партизани, Пролетариаади и др.

В проект решения, однако, не попало предложение комиссии по наименованиям при Нарвской горуправе касательно улицы Василия Герасимова. Герасимов был рабочим-революционером на Кренгольмской мануфактуре и участником стачки в 1872 году. Улица его имени пролегает по Кренгольмскому району Нарвы, но не граничит с исторической территорией собственно мануфактуры. Из общественно значимых объектов на улице Василия Герасимова располагается Нарвская Кренгольмская гимназия. Комиссия по наименованиям предлагала переименовать улицу стачечника, дав ей имя основателя Кренгольмской мануфактуры Иоганна Людвига фон Кнопа.

Мэр Нарвы Катри Райк подтвердила "Северному побережью", что горуправа услышала всевозможные возражения и согласилась, что улице Герасимова не подходит стать улицей Кнопа. "Одновременно с этим мы сами нашли лучший вариант", - сказала она.