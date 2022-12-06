В рамках запущенной кампании по смене неуместных топонимов власти Нарвы передумали стирать с карты имя Василия Герасимова, бывшего участником рабочей стачки на Кренгольмской мануфактуре в 1872 году. Улицу Герасимова хотели переименовать в улицу имени основателя Кренгольмской мануфактуры Иоганна Людвига фон Кнопа, однако теперь отказались от этой идеи. Впрочем, улица Кнопа все равно появится - но в другом месте.
В Нарве передумали переименовывать улицу имени участника кренгольмской стачки
Нарвское городское собрание может успеть еще в этом году рассмотреть представленный горуправой список переименований улиц, носящих имена коммунаров, красноармейцев, прочих советских деятелей, а также разные другие "красные" наименования. Ожидается, что переименованы будут в общем одиннадцать улиц Нарвы, такие как Антса Даумана, Альберта-Аугуста Тиймана, Игоря Графова, 26 Июля, 1 Мая, Партизани, Пролетариаади и др.
В проект решения, однако, не попало предложение комиссии по наименованиям при Нарвской горуправе касательно улицы Василия Герасимова. Герасимов был рабочим-революционером на Кренгольмской мануфактуре и участником стачки в 1872 году. Улица его имени пролегает по Кренгольмскому району Нарвы, но не граничит с исторической территорией собственно мануфактуры. Из общественно значимых объектов на улице Василия Герасимова располагается Нарвская Кренгольмская гимназия. Комиссия по наименованиям предлагала переименовать улицу стачечника, дав ей имя основателя Кренгольмской мануфактуры Иоганна Людвига фон Кнопа.
Мэр Нарвы Катри Райк подтвердила "Северному побережью", что горуправа услышала всевозможные возражения и согласилась, что улице Герасимова не подходит стать улицей Кнопа. "Одновременно с этим мы сами нашли лучший вариант", - сказала она.
Лучшим вариантом сочли дать имя Иоганна Людвига фон Кнопа пока безымянной улице, которая пролегает по огороженной территории Кренгольмской мануфактуры. Улица начинается от парадных ворот, пролегает по мосту над сухим руслом реки Нарва и доходит до фабричного корпуса. Это место становится очень оживленным, когда на территории мануфактуры проходят культурные мероприятия, и там же должен в обозримом будущем открыться культурный квартал Кренгольма.
- Мы сообща пришли к мнению, что это будет лучшее место увековечить память Иоганна Людвига фон Кнопа. В спорах рождается истина, и в этом смысле я благодарна нашим оппонентам, благодаря усилиям которых мы вместе нашли лучший вариант, - прокомментировала Райк.
Она добавила, что данная идея одобрена собственником недвижимости мануфактуры, а также что дать имя новой улице городская управа вправе без участия городского собрания - в отличие от переименования. Процесс оформлений документов займет еще время, так что появление улицы имени Иоганна Людвига фон Кнопа на карте Кренгольмского района Нарвы можно ожидать, по прикидкам Райк, в середине 2023 года.
Райк отдельно подтвердила, что переименовывать улицу Василия Герасимова власти города больше не планируют.