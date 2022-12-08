Чт, 8.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Можно ли заменить старые народные дома новыми общинными домами?

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Можно ли заменить старые народные дома новыми общинными домами?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
В пятницу на прошлой неделе в Кохтла-Ярвеском центре культуры министр культуры Пирет Хартман встретилась с ида-вирускими деятелями культуры.
В пятницу на прошлой неделе в Кохтла-Ярвеском центре культуры министр культуры Пирет Хартман встретилась с ида-вирускими деятелями культуры. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В ситуации, когда самоуправления закрыли на зиму часть народных домов с высокими расходами на отопление, работники сферы культуры на встрече с министром культуры Пирет Хартман высказали идею о том, что государство могло бы поддержать строительство новых многоцелевые общинных домов.

Тойлаская волость закрыла двери народных домов в Вока, Тойла, Сака и Кохтла-Нымме на отопительный сезон и перевело культурно-общественную жизнь на замещающую площадь. Какое решение примут на будущее?

В местах, где расходы на отопление народного дома очень высоки, а дома изношены, следует подумать о строительстве новых общинных домов, сказал Пеэтер Сёэт, руководитель спортивно-культурного центра Тойлаской волости.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх