В ситуации, когда самоуправления закрыли на зиму часть народных домов с высокими расходами на отопление, работники сферы культуры на встрече с министром культуры Пирет Хартман высказали идею о том, что государство могло бы поддержать строительство новых многоцелевые общинных домов.
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Можно ли заменить старые народные дома новыми общинными домами?
Можно ли заменить старые народные дома новыми общинными домами?
Тойлаская волость закрыла двери народных домов в Вока, Тойла, Сака и Кохтла-Нымме на отопительный сезон и перевело культурно-общественную жизнь на замещающую площадь. Какое решение примут на будущее?