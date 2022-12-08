Можно ли заменить старые народные дома новыми общинными домами?

В пятницу на прошлой неделе в Кохтла-Ярвеском центре культуры министр культуры Пирет Хартман встретилась с ида-вирускими деятелями культуры.

В ситуации, когда самоуправления закрыли на зиму часть народных домов с высокими расходами на отопление, работники сферы культуры на встрече с министром культуры Пирет Хартман высказали идею о том, что государство могло бы поддержать строительство новых многоцелевые общинных домов.