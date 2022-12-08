Полиция изучила случившийся в октябре в Йыхвиском спортивном центре инцидент, когда тогдашний директор Тоомас Ныммисте вошел в женскую раздевалку, где находилась женщина, однако полиция не нашла оснований для начала уголовного дела.
Для подписчиков
Полиция не обнаружила состава преступления в случившемся в раздевалке Йыхвиского спортивного центра
Полиция не обнаружила состава преступления в случившемся в раздевалке Йыхвиского спортивного центра
- Полиция очень тщательно изучила случившееся, но сочла, что признаки преступления отсутствуют, - сказала пресс-представитель прокуратуры Кристийна Кивари "Северному побережью".