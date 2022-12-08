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Полиция не обнаружила состава преступления в случившемся в раздевалке Йыхвиского спортивного центра

Эрик Калда
, журналист
Полиция не обнаружила состава преступления в случившемся в раздевалке Йыхвиского спортивного центра
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В Йыхвиском спортхолле в октябре нынешнего года произошел неловкий инцидент, после которого директору пришлось покинуть должность.
В Йыхвиском спортхолле в октябре нынешнего года произошел неловкий инцидент, после которого директору пришлось покинуть должность. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Полиция изучила случившийся в октябре в Йыхвиском спортивном центре инцидент, когда тогдашний директор Тоомас Ныммисте вошел в женскую раздевалку, где находилась женщина, однако полиция не нашла оснований для начала уголовного дела.

- Полиция очень тщательно изучила случившееся, но сочла, что признаки преступления отсутствуют, - сказала пресс-представитель прокуратуры Кристийна Кивари "Северному побережью".

По ее словам, заявление о случившемся подал в полицию также один человек, но это не предполагаемая пострадавшая. Кивари не уточнила все же, кто подал заявление.

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